Mit integrierter Bildschirmspiegelung ist die Kandao Meeting S die absolut beste Konferenzkamera

Kandao Meeting S wurde durch die von Kandao Technology eingebaute Screen-Mirroring-Funktion auf die nächste Stufe gehoben. Es war bekannt für seine 195-Grad-Linse, acht Premium-Mikrofone, Hi-Fi-Lautsprecher, das Android-Betriebssystem und den KI-Erkennungsalgorithmus, aber jetzt ist es sechs in einem, weil es eine Bildschirm-Spiegelungsfunktion hat. Es war sehr gut, aber jetzt ist es unschlagbar.

Bildschirmfreigabe in einem Schritt von mehreren Gerätetypen

Die Tasten „Winkey" und „K" auf Ihrer Tastatur ist der einzige notwendige Schritt zur Bildschirmfreigabe auf Computern mit einem Windows-System. Bis heute mussten Sie ein drahtloses Screen-Mirroring-Gerät kaufen, dessen Basiseinheit und Dongle für die gemeinsame Nutzung Ihres Bildschirms erforderlich sind. Jetzt können Sie sich von all den komplizierten und zeitaufwändigen Vorbereitungen für die gemeinsame Nutzung des Bildschirms verabschieden, ohne dass Sie Ihren Computer mit demselben Netzwerk verbinden müssen, das auch die Konferenzkamera verwendet. Neben Miracast ist auch Airplay integriert, was bedeutet, dass Meeting S nicht nur die Bildschirmfreigabe von einem Windows-PC, sondern auch von einem Mac, einem Android-Telefon, einem iPhone und sogar einem iPad unterstützt, was es bahnbrechend macht.

Die kostensparendste und platzsparendste Lösung für immersive Meetingräume

Die Kandao Meeting S ist mit einem 195-Grad-Objektiv ausgestattet, das ein verzerrungsfreies Bild mit 180-Grad-Abdeckung für alle Teilnehmer liefert. Mit seinem Vollduplex-Audiosystem, das aus acht professionellen Mikrofonen und einer Reihe von Hi-Fi-Lautsprechern besteht, kann jeder Teilnehmer in Echtzeit an der Unterhaltung teilnehmen. Das eingebaute Android-System war der wichtigste Punkt, der es auszeichnete. Sie müssen die Konferenzsoftware nicht jedes Mal neu installieren, wenn Sie den Computer wechseln. Die Software kann direkt auf dem Meeting S installiert und ausgeführt werden. Ein hochmoderner KI-Erkennungsalgorithmus sorgt dafür, dass der Sprecher in Echtzeit genau lokalisiert, verfolgt und hervorgehoben werden kann. Und mehr noch, die Screen-Mirroring-Funktion ist ebenfalls geregelt und freigegeben. Mit all diesen Eigenschaften bietet Kandao Meeting S ein perfektes und immersives Hybrid-Meeting-Erlebnis für Meeting-Plattformen.

Die Screen-Mirroring-Funktion wird auch von Kandao Meeting Pro genutzt, der intelligenten 360-Grad-Konferenzkamera, die für größere Konferenzräume entwickelt wurde.

