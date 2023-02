Gochengdu

Chinesisches Frühlingsfestival 2023! Das Ereignis des Panda-Frühlingsbesuchs in Chengdu erfreut sich weltweiter Beliebtheit

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Frühjahrsfestivals im Jahr 2023, um den Kulturtourismus in Chengdu zu fördern und den Inlandstourismus in Chengdu, China, bestmöglich zu unterstützen, wurde weltweit eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel „Panda-Neujahrsbesuch" gestartet, die von GoChengdu unter Anleitung des Chengdu-Büros für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus organisiert wurden. Dieses Ereignis dient der Förderung der traditionellen Kultur des Frühlingsfestivals im Stil von Chengdu auf der ganzen Welt und wird für viel Begeisterung für das chinesische Frühlingsfestival und für Chengdu im In- und Ausland sorgen.

An sieben Tagen in Folge, vom chinesischen Neujahrsabend bis zum sechsten Tag des neuen Jahres, haben die Online- und Offline-Veranstaltungen des Panda-Neujahrsbesuchs die Aufmerksamkeit vieler Internetnutzer auf der ganzen Welt erregt. Sun Congbin sagte, er wolle die Familie nach Chengdu mitnehmen, um die Pandas aus der Nähe zu sehen und das Essen von Chengdu zu probieren.

Im Rahmen des internationalen Förderplans für den Tourismus in Chengdu im Jahr 2023 wurde die Social-Media-Plattform der Veranstaltung genutzt, um regionale und räumliche Grenzen zu überwinden und auf hervorragende Weise die städtische Kultur und den Tourismus von Chengdu zu bewerben sowie traditionelle Kultur im Ausland zu vermitteln.

Der Panda ist ein Botschafter der Freundschaft. Er überbrückt Kulturen und steht für einen Austausch von 37 internationalen Zwillingsstädten auf sechs Kontinenten. Tweets im Zusammenhang mit dem Panda-Neujahrsbesuch gingen von offiziellen Stellen wie Jeonju, Südkorea, dem Tourismusbüro von Lubljana, dem Sportbüro der Stadt Gomeli, dem chinesischen Tourismusbüro in Los Angeles, dem chinesischen Kulturzentrum in Madrid sowie dem Konfuzius-Institut in Montpellier ein.

Während des Frühlingsfestivals startete GoChengdu den Panda-Neujahrsbesuch in Paris, Frankreich, Frankfurt, Deutschland, Singapur, Kapstadt, Südafrika, Budapest, Ungarn, und Rom, Italien, um die Tianfu-Kultur zu fördern.

Außerdem wurden die Gewinner des Wissensquiz zum chinesischen Frühlingsfestivals veröffentlicht. Informationen dazu sind auf der offiziellen Website des Veranstalters verfügbar ( www.gochengdu.cn/en.).

