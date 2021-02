ZTEWelink Technology Co., LTD.

ZTE und GlobalData veröffentlichen gemeinsames Whitepaper zum Präzisions-5G-Transport

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein großer internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologie-Lösungen für das mobile Internet, hat zusammen mit dem führenden Branchenanalyseanbieter GlobalData ein Whitepaper zum Präzisions-5G-Transport veröffentlicht.

Das Whitepaper beleuchtet die neuesten Änderungen der 5G-Netzwerkarchitektur und die neuen Anforderungen an das Transportnetz und beschreibt, wie die innovative Präzisions-5G-Transportnetzlösung zur Bewältigung der großen Herausforderungen eingesetzt werden kann, die durch neue Dienste entstehen. Darüber hinaus bietet es umfassende technische Unterstützung und Empfehlungen für spezifische Schlüsseltechnologien.

"Das 5G-Netzwerk bietet im Allgemeinen eine hohe Kapazität und Verfügbarkeit. In Kombination mit Hard Slicing kann es auch überlegene Sicherheit und Traffic-Isolierung bieten, sodass Betreiber Netzwerk-Slices für private Netzwerke erstellen können, mit genau definierten Netzwerkfunktionen und Quality of Service-Garantien", erklärte Emir Halilovic, Chefanalyst von GlobalData. "Das 5G-Netzwerk wird somit das dedizierte private Netzwerk effektiv ersetzen, und der präzise 5G-Transport wird Betreibern und Unternehmenskunden Netzbetreiberunterstützung bieten."

Die schnelle Entwicklung neuer 5G-Anwendungen in der vertikalen Industrie erfordert die Neugestaltung der 5G-Umgebung. Sie erfordert präzises Slicing, präzises Management und präzise Steuerung, präzise Diagnosen sowie präzise Synchronisierung, um "ein einheitliches Transportnetz für verschiedene Branchen" zu implementieren. In dem Whitepaper werden die vier technischen Möglichkeiten detailliert erläutert.

Präzises Slicing: Unterstützt Flex-Algo, das vollständig von den Transportressourcen getrennt ist und eine flexible Zuordnung zu FlexE-Ressourcen ermöglicht. "Flex-Algo-Slices" mit unterschiedlichen Bandbreiten, Latenz- und Isolationsfunktionen werden mit zugewiesenen Ressourcen mit unterschiedlichen Mengen, Typen und Auslösungen erstellt, um effiziente, stabile, sichere und dedizierte Pipes für Dienste mit unterschiedlichen QoS-Anforderungen bereitzustellen und deterministische Weiterleitung mit extrem geringer Latenz und so wenig Jitter wie möglich zu implementieren.

Präzises Management und Kontrolle: Unterstützt die flexible Anpassung und Bereitstellung von Slices auf mehreren Ebenen in mehreren Szenarien und mit unterschiedlichen Anforderungen. Die Slice-Ansicht bietet visuelle Überwachung und effizientes Service-OAM (Betrieb, Verwaltung und Wartung), ermöglicht die Slice-Bereitstellung im Minutentakt und macht Topologie, Betrieb und Status sichtbar.

Präzise Diagnose: Der auf persönlichen Erfahrungen basierende Legacy-Diagnosemodus wird in eine KI-basierte automatische intelligente Diagnose umgewandelt, die den Prüfzeitraum von Sekunden auf Millisekunden verkürzt und den Servicestatus genauer anzeigt.

Präzise Synchronisierung: Das hochpräzise intelligente Synchronisationsnetzwerk wird verwendet, um die automatische Planung, Bereitstellung und OAM des Zeitnetzwerks zu implementieren, die Effizienz der Netzwerkbereitstellung effektiv zu verbessern, die Fehlerortungszeit zu verkürzen und die Bereitstellung eines Bodenzeitnetzwerks in großem Maßstab zu ermöglichen. Es kann auch eine gegenseitige Sicherung mit dem Satelliten-Zeitnetzwerk durchführen und bietet sichere, zuverlässige und hochpräzise Synchronisationsdienste.

Bislang ist die präzise 5G-Transportnetzwerklösung von ZTE, die auf deterministische Weiterleitung ausgerichtet ist, nacheinander in der Energie- und der Cloud-Spielebranche eingesetzt und verifiziert worden. In Zukunft werden ZTE und Mainstream-Betreiber zusammenarbeiten, um All-in-One-5G-Verkehrsnetze aufzubauen. Ziel ist es, umfassende Vorbereitungen für die langfristige Entwicklung der Betreiber von "To C" hin zu "To C+To B" zu treffen und ihnen zu helfen, ihren Wettbewerbsvorteil im Zeitalter des 5G-IoT zu erreichen.

Klicken Sie auf den Link, um das Whitepaper herunterzuladen:

https://www.zte.com.cn/global/solutions/201905201708/201905201738/GlobalData_Precision_5G_Transport

