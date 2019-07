ZTEWelink Technology Co., LTD.

ZTE verkauft das erste Axon 10 Pro 5G-Smartphone in nordischen Ländern

Helsinki (ots/PRNewswire)

Die ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche und für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet hat, in Finnland offiziell das erste 5G-Smartphone verkauft. Das Axon 10 Pro 5G-Smartphone wurde von Veli-Matti Mattila, CEO des finnischen Netzbetreibers Elisa, am 3. Juli 2019 im Elisa Kulma Flagship-Store in Helsinki an den Kunden übergeben. Damit hat Finnland offiziell das Zeitalter von 5G eingeläutet und das ZTE Axon 10 Pro 5G zum ersten handelsüblichen 5G-Smartphone in den nordischen Ländern gemacht. Verbraucher profitieren nun von ultraschneller 5G-Netzgeschwindigkeit.

Xu Feng, SVP der ZTE Corporation und Präsident der Mobile Device Division, sagte: "ZTE treibt in enger Zusammenarbeit mit führenden Netzbetreibern wie Elisa die Kommerzialisierung von 5G-Geräten voran. Nach der Ankündigung des Marktstarts in Europa, dem Nahen Osten und China ist das ZTE Axon 10 Pro 5G das erste handelsübliche 5G-Smartphone in Skandinavien. Mit dem ZTE Axon 10 Pro 5G haben die Verbraucher Zugang zum ultraschnellen 5G-Netz und profitieren privat wie beruflich von Spitzentechnologie. ZTE ist bestrebt, die hohen Ansprüche von Netzbetreibern und Verbrauchern in der bevorstehenden 5G-Ära mit unseren End-to-End-Lösungen zu erfüllen. Wir sind überzeugt, dass viele Verbraucher mit diesem Flagship-Smartphone 5G erleben werden."

Mit 5G sind deutlich höhere und schnellere Datenübertragungsraten bei geringer Latenz möglich. Dadurch entstehen neue und unvorstellbare Anwendungsszenarien, die das Arbeiten effizienter und das Leben smarter machen. Dazu gehören AR, VR, cloudbasiertes Gaming, 4K-Video, 5G+8K-Livestreaming in extrem hoher Qualität, autonomes Fahren und vieles mehr. Neben dem 5G-Flagship-Smartphone bietet ZTE ein umfangreiches Sortiment an 5G-Endgeräten wie 5G Outdoor Router, 5G Mobile Wi-Fi Router, 5G Ethernet Box und weitere 5G Module. Erhältlich sind ebenfalls 5G-Module speziell für industrielle Anwendungsfälle, um die Digitalisierung verschiedener Branchen anzutreiben.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen, mobilen Geräten und unternehmensweiten Technologielösungen für Verbraucher, Betreiber, Unternehmen und Kunden im öffentlichen Sektor. Als Teil der Strategie von ZTE ist das Unternehmen bestrebt, seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen anzubieten, um im Zusammenwachsen der Branchen Telekommunikation und Informationstechnologie Exzellenz und Wert zu schaffen. Die an den Börsen von Hongkong und Shenzhen notierten Produkte und Dienstleistungen von ZTE werden an über 500 Betreiber in mehr als 160 Ländern verkauft. Die Aktien der H-Aktie sind unter der Nummer 0763.HK / A-Aktie unter der Nummer 000063.SZ notiert. ZTE investiert 10 Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und nimmt Führungspositionen in internationalen Standardsetzungsorganisationen ein. ZTE bekennt sich zur sozialen Verantwortung der Unternehmen und ist Mitglied im UN Global Compact. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.zte.com.cn.

