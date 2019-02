ZTEWelink Technology Co., LTD.

ZTE und China Mobile Research Institute unterzeichnen Absichtserklärung über intelligentes Operator Defined Next Generation RAN (O-RAN)

Shenzhen, China, Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat auf dem Mobile World Congress 2019 Barcelona eine Absichtserklärung mit dem China Mobile Research Institute über die gemeinsame Entwicklung eines intelligenten Operator Defined Next Generation RAN (O-RAN) unterzeichnet.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass ZTE und das China Mobile Research Institute gemeinsam die Architektur, Schnittstellen und Anwendungsfallszenarien für ein intelligentes RAN auf Basis des O-RAN-Framework erforschen und entwickeln.

In der Absichtserklärung verpflichten sich ZTE und das China Mobile Research Institute, innovative technische Lösungen zu testen und zu verifizieren, die die Implementierung von O-RAN-Technologien voranbringen. Darüber hinaus sollen innovative O-RAN-Technologien in spezifischen Szenarien gemeinsam verifiziert werden, beispielsweise Lastenausgleich auf Basis des Funk-Fingerabdrucks und ebenenübergreifende Serviceoptimierung.

Als strategische Partner werden ZTE und das China Mobile Research Institute ihre gemeinsam entwickelten O-RAN-Lösungen bei Ausstellungen vorführen und in der Zukunft ihre Erkenntnisse bei der O-RAN-Forschung an normgebende Organisationen weiterleiten.

ZTE und China Mobile haben die KI-optimierte Lastenausgleichslösung auf Basis einer O-RAN-orientierten Architektur bereits demonstriert. Bei der Demo kommt Funk-Fingerabdrucktechnologie zum Einsatz, die die Auslastung von Mobilfunknetzen vorhersagen und die zeitliche Abstimmung und Präzision des Lastenausgleichs verbessern kann. So wird ein besseres Benutzererlebnis geliefert.

"Bei der Absichtserklärung mit ZTE geht es um F&E von Software und Hardware sowie die Verifizierung von Lösungen. Dabei erforschen wir neue Netzmechanismen für die Zukunft", sagte Huang Yuhong, Vice President des China Mobile Research Institute. "Mit dieser Kooperation wird das O-RAN zur Reife geführt und der Grundstein gelegt, um den Betrieb und die Instandhaltung von Mobilnetzen zu vereinfachen."

"Mit dieser Vereinbarung vertiefen ZTE und China Mobile ihre Zusammenarbeit. ZTEs intelligente Netzarchitektur und durchgängig konzipierten Leistungsmerkmale im Bereich Netzintelligenz werden die Erforschung und Implementierung offener und intelligenter Netze maßgeblich voranbringen", sagte Bai Gang, Vice President von ZTE. "Die offene und einheitliche intelligente Architektur unterstützt die Branche bei der Errichtung eines Ökosystems, dem gemeinschaftlichen Aufbau flexibler und agiler Netze und der Erfüllung der vielfältigen Funktions- und Leistungsanforderungen bei zukünftigen 5G-Netzen und darüber hinaus."

Zusammen mit dem China Mobile Research Institute wird ZTE weiter an der Erforschung der neuen Technologien im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen arbeiten und an der O-RAN-Forschung mitwirken.

