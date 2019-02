ZTEWelink Technology Co., LTD.

ZTE kündigt auf MWC 2019 das erste 5G Flagship-Smartphone an

ZTE Axon 10 Pro 5G soll im ersten Halbjahr 2019 in Europa und China auf den Markt kommen

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute das erste 5G Flagship-Smartphone angekündigt: das ZTE Axon 10 Pro 5G. In Kooperation mit weltweit führenden Netzbetreibern wie China Unicom, Elisa und Hutchison Drei Austria soll der jüngste Neuzugang in ZTEs Premium-Flagship-Produktfamilie Axon im ersten Halbjahr 2019 in Europa und China auf den Markt kommen.

Ausgestattet mit der überragenden Qualcomm® Snapdragon(TM) 855 Mobile Platform, dem Snapdragon X50 5G-Modem und einer KI-Performance-Engine, unterstützt das ZTE Axon 10 Pro 5G die Sub-6G-Frequenzbänder und bietet ein bisher ungekanntes Benutzererlebnis sowie ein extrem schnelles Video- und Gaming-Erlebnis. Das Axon 10 Pro 5G glänzt durch ein elegantes Design, eine schnellere und präzisere In-Display-Fingerprint-Funktion und herausragende Audioqualität. Die Grafikoptimierung mit Axon Vision setzt neue Maßstäbe bei Fotos und Videos.

"Endgeräte sind ein wichtiger Baustein in ZTEs Ende-zu-Ende-Layout von 5G-Applikationen. Neben dem kommerziellen Start des weltweit ersten 5G-Netzes bereitet ZTE den Weg für die Einführung des ersten 5G Flagship-Smartphones. Es ist das perfekte Zusammenspiel aus 5G-Kerntechnologien und dem ultimativen Benutzererlebnis", sagte Xu Feng, CEO von ZTE Mobile Devices. "ZTE Mobile Devices leistet unermüdlich Innovationsarbeit mit dem Verbraucher im Mittelpunkt. Wir wollen den Konsumenten ein intelligentes, nutzenorientiertes 5G-Erlebnis unter den verschiedensten Anwendungsszenarien bieten. Zu diesem Zweck bauen wir ein Ökosystem aus intelligenten 5G-Geräten und IoT-Produkten auf."

Hochleistung dank 5G-Kerntechnologien

Die Ingenieure von ZTE haben bei der Entwicklung des 5G Flagship-Smartphones verschiedene technische Hürden überwunden, die 5G-Innovationen innewohnen, beispielsweise elektromagnetische Verträglichkeit, Antennendesign, Stromverbrauch und Wärmeableitung. So nutzte ZTE ein Summenmodell bezüglich Energieverbrauch und Oberflächentemperatur und konnte mit Flüssigkeitskühlung und thermischen Verbund-Phasenwechselmaterialien die Wärmeableitung erfolgreich optimieren.

Darüber hinaus implementiert der jüngste Neuzugang in ZTEs Premium-Flagship-Produktfamilie Axon ein komplett eigenentwickeltes Antennendesign mit voller Frequenzbandunterstützung für volle 2G/3G/4G/5G-Abdeckung; durch Reduzierung von Störeinflüssen konnte die Systemleistung effektiv verbessert werden. Bei ZTEs Axon 10 Pro 5G-Smartphone ist eine revolutionäre Lösung bestehend aus Schlitzantenne und justierbarer Antennenarchitektur verbaut, um Anwendungsszenarien automatisch zu erkennen und so die beste HF-Signalqualität sicherzustellen. Mit der sogenannten Smart SAR-Lösung ist ZTE in der Lage, die elektromagnetische Strahlung intelligent zu reduzieren und die Strahlenbelastung für den menschlichen Körper so gering wie möglich zu halten.

Und verglichen mit einem 4G-Smartphone setzt ZTEs 5G Flagship-Smartphone ganz neue Maßstäbe bei Größe und Dicke. Dies wurde durch ein extrem präzises und integriertes "Sandwich"-Layout mit einer Vielzahl kleiner Komponenten erzielt.

KI-Performance-Engine auf Basis von 5G

Schnelligkeit und Intelligenz werten das Benutzererlebnis auf. Vor diesem Hintergrund hat ZTE eine neuartige KI-Performance-Engine entwickelt, die CPU, GPU, RAM und ROM mittels Algorithmen automatisch aufeinander abstimmt. Der Nutzer freut sich über nahtloses Multitasking. Ergänzt wird diese Konfiguration durch die Qualcomm® Snapdragon(TM) 855 Mobile Platform und das Snapdragon X50 5G-Modem für ein erstklassiges Benutzererlebnis im 5G-Netz - deutlich schneller mit geringer Latenz und hoher Bandbreite. Künstliche Intelligenz kommt bei ZTEs Axon 10 Pro 5G außerdem zum Einsatz, um verschiedene Funktionsverbesserungen zu ermöglichen - beispielsweise eine unglaubliche KI-Dreifachkamera, KI-Bewegungserfassung, KI-Motiverkennung, KI-Helligkeitsanpassung für Portraitaufnahmen, KI-Lernen des Nutzerverhaltens sowie KI Everywhere.

ZTE testet derzeit 5G-Endgeräte und kooperiert mit internationalen Netzbetreibern in 8 Ländern rund um den Globus. ZTE Mobile Devices wird die Kommerzialisierung von 5G-Endgeräten zusammen mit seinen internationalen Partnern weiter vorantreiben.

Informationen zu ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.

