ZTE erhält den "Innovative Breakthrough in Mobile Technology-Award" 2018

Shenzhen, China und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

ZTE hat einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung und Erprobung und bei der industriellen Zusammenarbeit und Kommerzialisierung der SA-Architektur (Standalone, SA) für 5G geleistet. 2018 übernahm ZTE mit der Einführung einer kommerziell orientierten SA-Lösung mit serialisierten Full-Band-und Full-Scenario-Produkten, die den groß angelegten Einsatz von 5G und die frühe Kommerzialisierung von 5G-SA unterstützen, die Führung in diesem Bereich.

In Zusammenarbeit mit globalen Netzbetreibern hat ZTE die ersten 5G-SA-Testnetze in China und in Europa aufgebaut, die weltweit erste 3GPP-konforme 5G-SA-Datenübermittlung über 2,6GHz und 3,5GHz erzielt, und die erste IoT-NR-Verbindung der Welt gemäß 3GPP SA-Spezifikation aufgebaut. Das Unternehmen konnte damit sowohl die Umsetzbarkeit und Vorteile von SA-Networking vollumfänglich verifizieren als auch umfangreiche Erfahrungen für die 5G-Kommerzialisierung sammeln.

"Es ist ZTE eine Ehre, GTIs Innovative Breakthrough in Mobile Technology-Award in Empfang nehmen zu dürfen, der unsere Bemühungen um die Förderung von 5G würdigt", erklärt Dr. Han Gang, Vice President des Bereichs TDD- und 5G-Produkte von ZTE. "ZTE wird kontinuierlich mit GTI-Partnern zusammenarbeiten, um TD-LTE und die industrielle 5G-Entwicklung voranzubringen".

Die GTI (Global TD-LTE Initiative) setzt sich seit 2011 dafür ein, den Entwicklungsstand und die globale Kommerzialisierung von TD-LTE und die Konvergenz von TDD und FDD zu fördern. Die Initiative hat Anfang 2016 im Rahmen des Mobile World Congress GTI 2.0 vorgestellt, mit dem Ziel, den Einsatz von TD-LTE, die Entwicklung von 4G zu 5G und die Reife des 5G-Ökosystems kontinuierlich voranzutreiben.

Als großer Unterstützer von TD-LTE und 5G hat ZTE Spitzenleistungen bei der TD-LTE- und 5G-Standardisierung, der Entwicklung von Geräten und Chipsätzen und bei der Bereitstellung von Netzen weltweit erzielt.

ZTE unterhält bereits 5G-Kooperationen mit mehr als 20 namhaften Netzbetreibern, hat Tests auf der ganzen Welt durchgeführt und eine Reihe von kommerziellen, durchgängig konzipierten 5G-Produkten auf den Markt gebracht, die den Anforderungen für die erste Phase der 5G-Bereitstellung in vollem Umfang gerecht werden. ZTE wird auch in Zukunft mit seinen Partnern bei 5G-Tests zusammenarbeiten und die weltweite Kommerzialisierung von 5G vorantreiben.

Informationen zu ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.

