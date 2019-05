Syntellix AG

Syntellix-Hauptversammlung beschließt ohne Gegenstimmen Kapitalmaßnahme zur Ermöglichung des beabsichtigten Börsenganges in Singapur

Dr. Amir Ghoreishi zum neuen Vorstandsmitglied und CFO bestellt

Genehmigtes Kapital von 1,5 Millionen Aktien geschaffen. - Weitere Kapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt und vollständig platziert. - Dr. Ghoreishi soll Umsetzung des Börsenganges begleiten und zugleich internationale Expansion weiter vorantreiben.

Die Aktionäre der Syntellix AG haben in Hannover auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 in hohem Einvernehmen ohne eine einzige Gegenstimme beschlossen, ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 1,5 Millionen Aktien zu schaffen, um so die weitere dynamische Entwicklung der Gesellschaft, den globalen Markt-Rollout und den weiteren Produkt-Rollout sicherzustellen. Zuletzt hatte das Unternehmen für seine weltweit einzigartigen Produkte Zulassungen für die wichtigen auch von hoher Bevölkerungsdynamik gekennzeichneten Wachstumsmärkte in Mexiko und Vietnam erhalten sowie eine erfolgreiche Markteinführung in Indonesien vollzogen, im Rahmen derer die magnesiumbasierte Materialtechnologie von Syntellix von einem international renommierten Spitzen-Mediziner als "der neue Goldstandard" bezeichnet wurde. Aus dem nunmehr geschaffenen Genehmigten Kapital kann und soll nach Möglichkeit auch der beabsichtigte transnationale Börsengang der Gesellschaft am Börsenstandort Singapur abgedeckt und vollzogen werden. Bereits zuvor hatte die Gesellschaft wichtige regulatorische Voraussetzungen für den entsprechenden Börsengang in Singapur erfolgreich bewältigt und erfüllt.

Auch die letzte Kapitalerhöhung der Gesellschaft ist erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen worden. Alle im Rahmen der letzten Teilausschöpfung des bisherigen Genehmigten Kapitals angebotenen Aktien sind vollständig zum angebotenen Ausgabekurs gezeichnet worden.

Der Aufsichtsrat der Syntellix AG hat Dr. Amir Ghoreishi (55) zum neuen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Dr. Ghoreishi wird als CFO maßgeblich an den weiteren Vorbereitungen des beabsichtigten Börsengangs mitwirken und darüber hinaus als CSO International auch die weitere internationale Expansion mit vorantreiben. Herr Dr. Ghoreishi war zuvor unter anderem in leitender Funktion als Unternehmensberater bei Roland Berger & Partner sowie als Vorstandsvorsitzender der Salamander AG tätig und ist kapitalmarktseitig sowie international äußerst erfahren, insbesondere auch in den Ländern China, Malaysia, Indonesien und Singapur. Er hat mehrfach und in verschiedenen Branchen am Erfolg großer und innovativer Projekte maßgeblich federführend mitgewirkt und mehr als 100 M&A-Transaktionen teils komplexester Natur erfolgreich begleitet, unter anderem den bis heute einzigartigen äußerst erfolgreichen Asset Sale der seinerzeitigen kompletten Fabrik eines ehemaligen SEAT-Modells nach Asien sowie die zukunftsorientierte Bereinigung des Beteiligungs-Portfolios der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Über Syntellix:

Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.

Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis der deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.

