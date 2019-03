Syntellix AG

Syntellix bringt neues hoch innovatives Spezial-Implantat auf Magnesium-Basis auf den Markt

Hannover (ots)

Neue Produktlinie "MAGNEZIX® StarFuse®" wurde mit Experten speziell für die Vorfußchirurgie entwickelt.

- Neben Hallux valgus (Ballenzeh) können nun auch andere weit verbreitete Fehlstellungen wie Hammer- oder Krallenzehen mit Magnesiumimplantaten versorgt werden. - Kombination aus weltweit einzigartigem Material und patentiertem Design mit innovativer Geometrie im Implantat-Bereich. - Erste Operationen überzeugen bereits Anwender und Patienten. - Zulassung der nunmehr vierten Syntellix-Produktfamilie europaweit erfolgt (CE-Zertifizierung).

Die Syntellix AG, führender Entwickler und Hersteller von hoch innovativen, weltweit einzigartigen Magnesiumimplantaten für die Orthopädie und Unfallchirurgie, hat die Einführung ihrer neuen Produktreihe MAGNEZIX® StarFuse® bekanntgegeben. Damit bringt das MedTech-Unternehmen, das bislang überwiegend universell einsetzbare Implantate wie Kompressionsschrauben und Pins vertrieben hat, nun erstmals ein Spezial-Implantat für einen streng definierten Anwendungsbereich auf den Markt.

Einsatzgebiet für die StarFuse® Implantate sind Versteifungen der Zehengelenke (PIP-Arthrodesen) zur operativen Korrektur sogenannter Hammer- oder Krallenzehen, die häufig in Zusammenhang mit einem Hallux valgus (Ballenzeh) auftreten, an dem in Deutschland gut 10 Millionen Betroffene leiden. Mit der neuen StarFuse® und den anderen bewährten Produkten aus dem MAGNEZIX®-Portfolio (CS, CBS und Pin) bietet Syntellix nun für die Fußchirurgie eine Systemlösung zur umfassenden Versorgung von Fehlstellungen mit fortschrittlichen Magnesiumimplantaten an.

Das neue Implantat wurde eng zusammen mit Orthopäden und Fußchirurgen entwickelt, sein hoch innovatives und patentiertes Design zeichnet sich unter anderem durch einzigartige Anschlagflügel sowie markante Längsrillen in Sternform aus, die dem Anwender eine besonders einfache und gleichzeitig sichere wie stabile Implantation ermöglichen. Es ist in 3 unterschiedlichen Größen (Small, Medium, Large) und in gerader (0°) oder gewinkelter (10°) Form verfügbar.

Wie alle bisher erhältlichen Implantate aus MAGNEZIX® bietet auch die StarFuse® die speziellen Vorteile dieses richtungsweisenden Implantat-Werkstoffs auf Magnesiumbasis: Das Material ist metallisch, wird aber vom Körper ab- und zu Knochengewebe umgebaut; zudem besitzt es dem Knochen sehr ähnliche mechanische Eigenschaften wie eine hohe Stabilität und Elastizität. Zusätzlich regt Magnesium osteokonduktiv das Knochenwachstum an, wirkt infektionshemmend und ist besonders gut verträglich, Allergien sind nicht bekannt.

Schon kurz nach Verkaufsstart wurden in den weltweit ersten Operationen im klinischen Regelbetrieb bereits Implantate durch äußerst interessierte und fortschrittsorientierte Ärzte eingesetzt, das Feedback aus der Praxis war durchweg sehr positiv. Für Dr. Hubert Klauser, ärztlicher Leiter des HFZ Hand- und Fusszentrums Berlin, "funktionieren die Implantate hervorragend", sie seien "ein 'Muss' für jeden Fusschirurgen." Auch John Göddertz, Leiter des Departments für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie an der Fachklinik 360° in Ratingen, war mit dem Ausgang seiner OP sehr zufrieden und freue sich schon, "die nächsten Eingriffe durchzuführen".

Die neue Syntellix-Produktfamilie ist mit der erteilten CE-Zertifizierung europaweit zugelassen. Im Zuge der europäischen Markeinführung haben bereits in dieser Woche beispielsweise mehrere renommierte spanische Spitzen-Krankenhäuser ihr Interesse am unmittelbaren Einsatz der neuen Implantate erklärt, darunter auch eine der größten Kliniken Europas in Madrid.

Über Syntellix:

Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.

Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.

