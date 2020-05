The Global Hygiene Council

Wissenschaftliche Nachweise zeigen, dass die tägliche Hygiene wesentlich ist, um dazu beizutragen, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern, so ein neues Positionspapier des Global Hygiene Council

Gemäß einem neuen Positionspapier, das im American Journal of Infection Control online veröffentlicht wurde, können verbesserte alltägliche Hygienepraktiken, wie z. B. Händewaschen, dazu beitragen, das Risiko von häufigen Infektionen deutlich zu reduzieren. Es ist erwiesen, dass die Risikoreduzierung bis zu 50 % betragen kann. Im Rahmen der verstärkten Hygienebemühungen, die unternommen werden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verzögern, fordern die Experten für öffentliche Gesundheit des Global Hygiene Council (GHC) nun eine noch größere Aufmerksamkeit zu verbessertem Hygieneverhalten in Wohnhäusern und Gemeinden, um die Ausbreitung der Infektion einzudämmen.

Dieses Positionspapier, das im Auftrag des GHC entwickelt wurde, untersucht Beweise dafür, dass das Befolgen alltäglicher Hygienemaßnahmen in Haushalten und Gemeinschaftseinrichtungen (einschließlich Arbeitsplätzen, Universitäten, Schulen, Kindergärten, in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Einkaufs- und Freizeitaktivitäten) eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung und Verzögerung der Bedrohung durch infektiöse Mikroorganismen spielen kann. Mehrere Studien zeigen, dass schädliche Bakterien und Viren von einer infizierten Person über Hände und häufig berührte Oberflächen auf andere Menschen übertragen werden und in ausreichender Zahl überleben können, um eine Infektion zu verursachen.

Regelmäßiges Händewaschen und Oberflächendesinfektion sind wichtige Hygienemaßnahmen, die dazu beitragen können, die Menge an Mikroorganismen auf Händen und häufig berührten Oberflächen zu reduzieren. Ein hygienischer Ansatz in unseren Wohnhäusern und im täglichen Leben bietet eine Möglichkeit, den Schutz vor Infektionen zu maximieren, und zwar zu den Zeiten und an den Orten, an denen das Risiko einer Übertragung am größten ist.

Der Hauptautor, Jean-Yves Maillard, Professor für pharmazeutische Mikrobiologie an der School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der Cardiff University meinte dazu: "Angesichts der aktuellen COVID-19-Pandemie und der in diesem Positionspapier dargelegten Erkenntnisse ist es für uns dringender denn je, die Rolle der Gemeinschaftshygiene zur Minimierung der Ausbreitung von Infektionen anzuerkennen. Dies trägt auch dazu bei, den Verbrauch von Antibiotika zu reduzieren und hilft im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen."

In dieser Zeit wachsender Besorgnis ruft der Global Hygiene Council Gesundheitsbehörden und Gesundheitsdienstleister dazu auf, sich der Bedeutung der Beratung der Öffentlichkeit über die Wichtigkeit der Hygiene in ihrem häuslichen und kommunalen Umfeld bewusst zu sein, um die Ausbreitung von Infektionen zu minimieren.

