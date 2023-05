Fineqia International Inc

Fineqia gründet Fineqia Glass Slipper Ventures, um in Unternehmen zu investieren, die sich auf digitale Vermögenswerte konzentrieren

Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), das Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und Fintechs, freut sich, seinen Plan bekannt zu geben, einen neuen Risikokapitalfonds zu gründen, der in innovative Unternehmen in der Branche der digitalen Vermögenswerte investieren wird. Fineqia wird eine Auswahl seiner Investitionen in ein neues Unternehmen namens Fineqia Glass Slipper Ventures (FGSV) einbringen, das Teil des FGSV-Portfolios sein wird. Im Gegenzug erhält Fineqia eine anteilige Kapitalbeteiligung an dem Fonds.

FGSV wird die Expertise von Fineqia im Bereich digitaler Assets und den Fokus auf Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase nutzen, um aufstrebende Organisationen und Protokolle in der neuen Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte zu identifizieren. Fineqia hat bereits in den digitalen Vermögensverwalter Wave Digital Assets LLC, den Wave NFT Fund, das Blockchain-Gaming-Plattform-Unternehmen Forte Labs, Inc. und den IDEO CoLab Fund 1 aus seiner Bilanz investiert.

"Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von Investitionen, die außergewöhnliche Renditen erzielen", sagte der CEO von Fineqia Bundeep Singh Rangar. "Ein Investmentfonds wird uns mehr Feuerkraft geben, um in die vielversprechendsten Unternehmen zu investieren, die wir monatlich sehen, und um von den Einstiegsbewertungen zu profitieren, die nicht mehr so überschwänglich sind wie noch vor 18 Monaten. Das bedeutet, dass die gleiche Investitionssumme für mehr Unternehmen eingesetzt werden kann."

Das Unternehmen beabsichtigt, FSGV als privaten geschlossenen Fonds im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aufzulegen, um durch Investitionen in vielversprechende Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial erhebliche Rendite zu erzielen. Fineqia hat Segmente wie Blockchain-Infrastruktur, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Metaverse, einschließlich Gaming, Medien und Unterhaltung, als wichtige Investitionsbereiche identifiziert.

Es wird auch einige Mittel für opportunistische Geschäfte wie notleidende Unternehmen und zur Unterstützung von Unternehmern bereitstellen, die neue, aufstrebende Technologieanwendungen in der Blockchain-Branche erschließen. Es wird einen kettenunabhängigen Ansatz verfolgen, da es erkennt, dass die Zukunft der Blockchain kettenübergreifend und grenzenlos sein wird und auf Interoperabilität, nahtloser Kundenanbindung und greifbarer Umsatzsteigerung beruht.

FSGV wird mit der entsprechenden Genehmigung einer Aufsichtsbehörde mit Sitz im EWR gegründet, zu dem neben den Ländern der Europäischen Union auch Island, Liechtenstein und Norwegen gehören. Die Kosten für die Gründung des FSGV belaufen sich auf 100.000 CHF (150.000 C$). Das Unternehmen geht davon aus, dass der erste Abschluss, d.h. das erste Mal, dass sich die Investoren verpflichten, ihre Investition zu tätigen, im dritten Quartal 2023 erfolgen wird.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Außerdem bietet es eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Zu seinem Investitionsportfolio gehören Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs und Fintech führend sind.

