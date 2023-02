Fineqia International Inc

Verwaltete Vermögenswerte von kryptobasierten börsengehandelten Aktienfonds stiegen im Januar um 39 %, während Kryptomärkte einen Marktwert von 1 Billion USD überschritten

Die Analyse von Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) von börsengehandelten Aktienfonds (Exchange Traded Products, ETPs) mit Kryptowährungen als Basiswert ergab einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management, AUM) um 39 % im Januar, was den Anstieg des Marktwerts der Kryptowährungen um 33 % im selben Zeitraum widerspiegelt. ETPs werden damit mit einem Aufschlag von 18 % gehandelt, aufgrund von Investitionszuflüssen und dem Wertanstieg im Verhältnis zu den allgemeinen Bewertungen von Kryptowerten.

Der Marktwert von Kryptowährungen übertraf erstmals seit Anfang November 2022 die Marke von 1 Billion USD und schloss den Monat bei 1,05 Billionen USD ab, im Vergleich zu 800 Milliarden USD im Dezember. Die Daten im Jahresvergleich zeigen einen Rückgang der gesamten Kryptomarktkapitalisierung um 37 % im Vergleich zum Gesamtwert von 1,7 Billionen USD, der am 1. Februar 2022 beobachtet wurde.

Laut Fineqia Research stieg der Wert der verwalteten Vermögenswerte von ETPs vom 1. Januar bis zum 1. Februar auf 27 Milliarden USD. Im Januar kamen zwei neue ETPs auf den Markt, was die Gesamtzahl der ETPs von 162 auf 164 erhöht hat. Zu den ETPs gehören Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs).

„Es ist ermutigend angesichts der Herausforderungen, die im Jahr 2022 aufkamen, eine robuste Erholung auf dem Markt zu sehen", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „Die Inflation sinkt, die Leitzinsen steigen langsamer und die Finanzmärkte erleben endlich eine dringend benötigte Entlastung."

Der Preis von Bitcoin (BTC) erreichte am 1. Februar etwa 22.800 USD, ein Anstieg von 38 % gegenüber 16.600 USD am 1. Januar. Im gleichen Zeitraum stieg das verwaltete Vermögen von ETPs, die BTC enthalten, um 41 %, von 13,5 Milliarden USD auf 19 Milliarden USD.

Im Januar stieg der Preis von Ethereum (ETH) von 1.200 USD auf etwa 1.550 USD, was einem Wertanstieg von 31 % entspricht. Das verwaltete Vermögen von auf Ethereum (ETH) lautenden ETPs folgte nach, mit einem Anstieg von 35 %, von 5 Milliarden USD am ersten Januar auf 6,7 Milliarden USD am 1. Februar.

ETPs mit alternativen Coins stiegen um 37 % und solche mit einem Korb von Kryptowährungen um 29 %. Die Daten im Jahresvergleich zeigen noch immer einen Rückgang des Preises von sowohl Bitcoin als auch Ethereum um 40 %, aber das aktuelle Preisniveau ist das höchste seit Juli 2022 für BTC und seit September 2022 für ETH, was den positiven Trend im Januar unterstreicht.

Alle Angaben sind in USD und alle Kryptowährungspreise stammen von CoinMarketCap.

Alle Daten zu ETPs und dem verwalteten Vermögen von ETPs wurden von der internen Forschungsabteilung von Fineqia aus öffentlich zugänglichen Quellen wie 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. und TrackInSight SAS zusammengestellt.

Fineqia ( www.fineqia.com) ist ein börsennotiertes Unternehmen in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Der strategische Fokus von Fineqia liegt auf der Bereitstellung einer Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Unterstützung von Wertpapieremissionen und Verwaltung von Schuldverschreibungen. Fineqia baut derzeit sein alternatives Finanzgeschäft aus und verfügt aktuell weltweit über ein wachsendes Portfolio von Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungstechnologieunternehmen.

