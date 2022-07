Fineqia International Inc

Fineqia stellt Cheryl Kong als neue Finanzchefin ein

Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTO: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, die Einstellung von Cheryl Kong als neue Finanzchefin (CFO) bekannt zu geben. Kong wird die Finanzstrategie des Unternehmens leiten und mit ihren umfassenden Kenntnissen dazu beitragen, die Mission von Fineqia zu stärken.

Bevor sie zu Fineqia kam, war Kong Chief Financial Officer bei GHCO, einem Market-Making-Handelsunternehmen, das sich auf börsengehandelte Fonds (ETFs), börsengehandelte Produkte (ETPs) und börsengehandelte Rohstoffe (ETCs) spezialisiert hat. Davor arbeitete Kong bei Oakley Capital, einem mittelständischen Private-Equity-Unternehmen, wo sie für ein Portfolio von Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar verantwortlich war.

„Cheryls Expertise ist besonders wertvoll für unsere Wachstumspläne", erklärte Fineqias CEO Bundeep Singh Rangar. „Ihre zwei Jahrzehnte an Erfahrung sind schwer zu finden, und wir danken ihr und Steve für die erfolgreiche Übergabe dieses wichtigen Staffelstabs."

Kong stärkt das Management des Unternehmens bei der Entwicklung neuer digitaler Anlageprodukte, die mit der Strategie des Unternehmens übereinstimmen. Diese Strategie besteht darin, ergänzend dem Kerngeschäft der Platzierung von Schuld- und Aktienwerten in Unternehmen zu investieren oder diese zu erwerben, die Blockchain-basierte Finanzlösungen propagieren und entwickeln.

„Nachdem ich mehr als 16 Jahre im traditionellen Finanzwesen gearbeitet habe, freue ich mich sehr, Teil von Fineqias starkem Expertenteam im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu sein", sagte die designierte CFO Cheryl Kong.

Kong übernimmt die Funktion am 1. August von Steve McCann, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Fineqia bestätigt auch die bereits angekündigte Ernennung von Michael Coletta zum Chief Strategy Officer.

INFORMATIONEN ZU FINEQIA INTERNATIONAL

Fineqia International ist ein börsennotiertes Unternehmen in Kanada (CSE: FNQ), USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International beschreibt die Unternehmensführung, die Kultur, die Prozesse und die Beziehungen, durch die das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften und Beteiligungen kontrolliert, geleitet und verwaltet werden. Fineqia International beaufsichtigt und gewährleistet den Gesamterfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und aller seiner Tochtergesellschaften.

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten (2zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte „können", „werden", „sollten", „fortsetzen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

