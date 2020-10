Fineqia International Inc

Fineqia investiert in den Blockchain-Fonds IDEO Colab Ventures

LondonLondon (ots/PRNewswire)

Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekannt zu geben, dass es sich an dem 21-Millionen-US-Dollar-Fonds IDEO CoLab Ventures ("IDEO CoLab Ventures") beteiligt, der in Blockchain- und Krypto-Startups in der Frühphase investiert. Die Investition in IDEO CoLab Ventures wurde über deren Tochtergesellschaft Fineqia Investments Ltd (https://www.fineqia.com/fnq) getätigt.

Zusammen mit Fineqia wird der Fonds von der globalen Designfirma IDEO, die für ikonische Designs wie Apples erste Computermaus und für die Bewältigung komplexer Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Regierung bekannt ist, von Avanta Ventures (dem Risikokapitalzweig der CSAA Insurance Group), der koreanischen GS-Gruppe und anderen institutionellen Investoren sowie von Führungskräften von IDEO, Coinbase, Twitter und Fortress und von anderen Technologieunternehmen und Finanzinstitutionen unterstützt.

"Die Kombination von Design und Technologie ist die Spezialität einiger weniger Auserwählter, aber das Vergnügen von sehr vielen", so Fineqias CEO Bundeep Singh Rangar. "Mit unserer Investition möchten wir diese These unterstützen und sie über IDEO CoLab Ventures verbreiten."

IDEO CoLab Ventures hat in 30 Blockchain- und Krypto-Startups wie Braintrust (https://www.usebraintrust.com, FalconX (https://falconx.io), Messari (https://messari.io) und NEAR (https://near.org) investiert und bei der Inkubation dieser Unternehmen geholfen, indem es die Fähigkeiten von IDEO in Bereichen wie Produktdesign, Kundenforschung und kollaborative Unternehmensnetzwerke einbrachte.

"Mit unseren umfassenden Fähigkeiten in den Bereich Design, Produktentwicklung und Blockchain-Technologie ist es uns möglich, Weltklasse-Unternehmer und Startups aus der ganzen Welt anzuziehen", erläutert Ian Lee, Geschäftsführer von IDEO CoLab Ventures. "Dies hat zu beispiellosen Investitionsmöglichkeiten und der Chance geführt, mit einigen der weltbesten Gründer und Unternehmen gemeinsam an der Entwicklung dieser wichtigen Technologie und der darauf beruhenden Geschäftsmöglichkeiten zu arbeiten.

Fineqias Investitionen folgen auf andere, wie z.B. in das Blockchain-Versicherungssoftwareunternehmen Black Insurance, die blockchain-basierte Lösung für die Registrierung und Verrechnung von Vermögenswerten, Nivaura Ltd, den blockchain-basierten Vermögensverwalter Wave Financial Ltd, den Premium-Finanzierungs-Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter PremFina Limited und Phunware Inc. eine Enterprise-Cloud-Plattform für die Bereitstellung mobiler Inhalte für Marken weltweit.

Fineqia identifizierte das Wachstumspotential bei der Investition in IDEO CoLab Ventures als Ergänzung und strategische Ausrichtung auf das Kerngeschäft des Unternehmens, die Platzierung von Schuld- und Beteiligungspapieren. Fineqia's Investitionsverpflichtung als Kommanditist in IDEO CoLab Ventures (https://www.ideocolab.com/ventures/) stellt weniger als 5 % seiner Marktkapitalisierung dar, deren anfängliche Inanspruchnahme weniger als 2 % beträgt.

Über Fineqia Investments Ltd

Fineqia Investments Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fineqia International, die gegründet wurde, um das wachsende Portfolio des Unternehmens mit Blockchain-, Fintech- und Kryptowährungs-Technologieunternehmen weltweit aufrechtzuerhalten.

Über Fineqia International Inc.

Fineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ) und an Börsen in den Vereinigten Staaten (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) notiert. Fineqia International legt die Unternehmensführung, die Unternehmenskultur, die Prozesse und die Beziehungen des Unternehmens dar, unter denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften geführt und verwaltet werden. Fineqia International überwacht und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und aller seiner Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

Über IDEO CoLab Ventures

IDEO CoLab Ventures, eine Tochtergesellschaft des globalen Design-Unternehmens IDEO, ist ein 21 Millionen Dollar schwerer Investitionsfonds für die Frühphase, der sich auf Investitionen in und die Beschleunigung von führenden Blockchain-Unternehmern und Startups konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ideocolab.com/ventures/.

Für alle Anfragen: Jessica Patterson, JPR-Mediengruppe, T +44 (0) 20 7584 1978, E jessica@jprmediagroup.com

