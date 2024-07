Piraeus Bank

Globale Auszeichnung für Piraeus bei den Euromoney Excellence Awards 2024

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

Piraeus gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen bei den Euromoney Awards for Excellence 2024 drei renommierte internationale Auszeichnungen erhalten hat. Während der Zeremonie, die am 18. Juli 2024 in London stattfand, wurde Piraeus mit dem Preis „The World's Best Bank Transformation" ausgezeichnet, der die Umgestaltung der Bank würdigt. Diese Auszeichnung unterstreicht den erfolgreichen Weg der Bank, der durch eine strategische Neuausrichtung und die Rückkehr zur Rentabilität gekennzeichnet ist – und durch innovative digitale Lösungen, kundenorientierte Dienstleistungen und nachhaltige Praktiken vorangetrieben wird.

Christos Megalou, CEO von Piraeus, erklärte: „Diese internationale Anerkennung bei den Euromoney Awards for Excellence 2024 ist ein Beweis für unsere unermüdliche strategische Ausrichtung auf Spitzenleistungen, Innovation und ethische Bankpraktiken. Es handelt sich um eine prestigeträchtige Auszeichnung, die die kollektiven Anstrengungen und das Engagement aller Mitarbeitenden von Piraeus anerkennt und uns darin bestärkt, die positive Dynamik der Bank aufrechtzuerhalten und dauerhafte Werte für unsere Kunden, Mitarbeitenden, Aktionäre und die Allgemeinheit zu schaffen."

Piraeus wurde zum zweiten Mal in Folge zur „Best Bank in Greece" ernannt, womit die führende Rolle der Bank im griechischen Finanzsystem honoriert wurde. Die Bewertung erfolgte durch die erfahrenen Redakteure von Euromoney unter Berücksichtigung der starken Finanzergebnisse, der kontinuierlichen Verbesserung der Kennzahlen der Bank und der konsequenten Umsetzung des strategischen Plans. Darüber hinaus wurde Piraeus im Rahmen derselben Zeremonie mit der Auszeichnung „Best Bank in Greece for Corporate Responsibility" geehrt. Dies in Anerkennung des bahnbrechenden Corporate Social Responsibility-Programms der Bank „EQUALL – For a Society of Equal People", welches das strategische Engagement von Piraeus für die Förderung sozialer Beiträge und die Erzeugung positiver sozialer Auswirkungen bekräftigt.

Die Euromoney Awards for Excellence, die 1992 ins Leben gerufen wurden, waren die ersten ihrer Art in der globalen Bankenbranche und setzen nach wie vor den Standard. Die prestigeträchtigen Auszeichnungen sind das Ergebnis eines strengen dreimonatigen Studien- und Befragungsprozesses, an dem 600 Banken aus über 100 Ländern teilnahmen und der von einer redaktionellen Jury bewertet wurde.

