Das 7. New Chitose Airport International Animation Film Festival fand von Freitag, dem 20. November bis zum Montag, dem 30. November statt

Das New Chitose Airport International Animation Film Festival fand vom 20. November bis 30. November 2020 11 Tage lang im New Chitose Airport und online statt. Die verschiedensten Programme wurden während des Filmfestivals im New Chitose Airport Theater und online vorgeführt, unter anderem auch eingeladene Werke.

(Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/release/202011247606?p=images)

PR-Filmclip für "NEW CHITOSE 2020": https://youtu.be/0NDkTSKDEMo

Im Rahmen des Wettbewerbsprogrammes, der Hauptveranstaltung des jährlichen Festivals, wurden 105 Kurz- und Spielfilme gezeigt, die sorgfältig aus über 2.200 eingereichten Werken ausgewählt wurden. Eine Preisverleihung fand am 23. November auf der "SUPER DOMMUNE", einem Livestreaming-Kanal, statt.

Prämierte Filme Großer Preis für Kurzfilme: "Wood Child & Hidden Forest Mother" Stephen Irwin, Vereinigtes Königreich

Japan Grand Prix: "The Mark of Emi "

Furukawahara Momoka, Japan

Preis für Nachwuchstalente: "Black Sheep Boy"

James Molle, Frankreich

Großer Preis für Spielfilme: "My Favorite War"

Ilze Burkovska Jacobsen, Lettland

Bester Studentenfilm: "Rain Pot"

Gordon Moore, USA

Beste Musik Animation: "Angklung Life"

KOKOFREAKBEAN, USA

Darüber hinaus wurden Jury Awards und Sponsor Awards verliehen.

Alle preisgekrönten Arbeiten sind auf der offiziellen Website des Festivals zu finden ( https://airport-anifes.jp/en ).

