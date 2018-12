MakeX Robotics Competition 2018 präsentiert globale Champions und die Programme für 2019 mit Online-Wettwerben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - - MakeX 2019 wird neue Themen/Programme und kreative Online-Wettbewerbe beinhalten

Am 9. Dezember veranstaltete die von Makeblock initiierte und gesponserte MakeX Robotics Competition ihr globales Finale 2018 im Nansha Stadium Guangzhou und kündigte die jährlichen Champions sowie neue Wettbewerbsthemen und Programme für 2019 an.

350 Teams mit verschiedenen Nationalitäten schafften es bis an die Spitze und standen nach monatelangen Wettbewerben in 50 Städten in 20 Ländern Europas, Amerikas, Asiens und Ozeaniens im Finale.

Das Turnier endete am 7. Dezember 2018 mit 8 Teams, die 500.000 RMB aus dem STEAM Education Dream Fund gewannen.

Coding Academy ist eine Gruppe aus Mexiko, die einen langen Weg bis ins Finale zurückgelegt hat. "Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder und freuen uns, dass sie so viel Freude an den Spielen haben", sagte der Lehrer. "Die Kinder sind verrückt nach Robotern. Alle ihre Mütter sind heute hier bei ihnen. Es war eine Menge harte Arbeit, hier spielen zu können, aber es hat sich vollends gelohnt."

Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock, Initiator und Sponsor von MakeX, sagte: "Die Robotertechnik ist der beste Weg, um Kindern das Codieren beizubringen. Indem sie mit Robotern konkurrieren, stellen sie ihre Gedanken, Problemlösungs-, Kommunikations- und schaffenden Fähigkeiten auf die Probe und lernen die digitale Welt durch das, was sie programmieren, kennen. Wir wollen das beste Robotik-Turnier veranstalten und hoffen, dass MakeX eines Tages in allen Teilen der Welt anzutreffen ist."

Als großes Finale des Turniers kündigte das Komitee der MakeX Robotics Competition neue Wettbewerbsprogramme für die MakeX 2019 an:

- MakeX Spark-My City, ein kreatives Programm mit niedriger Teilnahmeschwelle für Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren; - MakeX Coding-Multiple Themes, ein kreatives Online-Community-Programm.

Das Komitee führte für die Saison 2019 auch neue Themen in die bestehenden Programme ein:

- MakeX Starter-City Guardian; - MakeX Challenge-Courageous Traveler; - MakeX Premier-Strong Alliance.

MakeX 2019 wird die MakeX-Leitgedanken in Bezug auf Kreativität, Teamarbeit, Teilen und Spaß mit STEAM-Lernlösungen im Mittelpunkt weiterführen. Die Teilnehmer werden auf Technik, Zusammenarbeit und Taktik getestet. Im Rahmen von MakeX 2019 werden weitere Ausstattungsoptionen verfügbar sein, wie z. B. neue Mainboard-Modelle, elektronische Teile, Motoren und Strukturteile, um dem Turnier mehr Spannung, Wettbewerbsfähigkeit und ein frischeres Erlebnis zu verleihen. Durch die Teilnahme am MakeX-Wettbewerb werden die Mitstreiter letztendlich ihr Wissen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Kunst und Technik erweitern.

Informationen zu MakeX

Die MakeX Robotics Competition ist ein globaler Jugendroboterwettbewerb, der von Makeblock organisiert wird, um die Bildung im Bereich der STEAM-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Kunst und Technik) zu fördern und die nächste Generation von Innovatoren zu auszubilden. Die MakeX Robotics Competition hat mit ihren fortschrittlichen Wettbewerbsregeln und ihrer professionellen Veranstaltungsorganisation den Maßstab für internationale Roboterwettbewerbe gesetzt. Bis heute hat sie mehrere Hunderttausend Schüler aus der ganzen Welt für ihre spannenden Turniere gewinnen können.

