Swissquote und Manchester United veröffentlichen "Wins Are Decisions" Video

Genf (ots/PRNewswire) - Unter Verwendung einer umgekehrten Erzählreihenfolge präsentiert die neue Werbekampagne von Swissquote Manchester United in einem mitreißenden Video.

Swissquote, die führende Online-Bank in der Schweiz, kündigte heute eine neue globale Werbekampagne an. Im Fokus: ein Video mit dem Titel "Wins are Decisions", das im Rahmen der Partnerschaft mit Manchester United entstanden ist.

https://www.multivu.com/players/uk/8228751-swissquote-unveil-wins-are-decisions/

Innerhalb von 90 Sekunden zeigt das Video die ersten United-Teamspieler: Marcus Rashford, David de Gea und Henrikh Mkhitaryan. Zunächst ist ein spektakuläres Tor durch Rashford zu sehen und ab diesem Moment spielt das Video in umgekehrter Erzählreihenfolge. Die Geschichte von United Manchester wird in gegenchronologischer Reihenfolge bis zu der Entscheidung erzählt, welche die Spieler an diesen Punkt geführt hat.

Marc Bürki, CEO Swissquote: "Mit der Darstellung eines mitreißenden Videos möchten wir unsere Partnerschaft mit Manchester United wirksam einsetzen, um die Bedeutung einer Entscheidungsfindung zu demonstrieren. Private Kaufleute bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, gehört seit jeher zu den grundlegenden Prinzipien im Geschäft von Swissquote."

Unter folgendem Link können Sie das Video abrufen: https://youtu.be/AH6U-VD-G6A

Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über die Geschichte erfahren möchten: http://swissquote.com/wins

Swissquote: http://www.swissquote.com

Swissquote - führend im Online Banking in der Schweiz

Als führender Anbieter von Finanzdienstleistungen im Internet bietet Swissquote innovative Lösungen und Analyse-Werkzeuge, um der breiten Nachfrage und dem Bedarf der Kunden gerecht zu werden. Neben unterschiedlichen Handelsdienstleistungen im Internet bietet die benutzerfreundliche Plattform zudem Lösungen in folgenden Bereichen: Online-Devisenhandel, Online-Private Banking und Online-Hypothek. Zusätzlich zu einer kostengünstigen Dienstleistung für Privatkunden bietet Swissquote außerdem spezielle Dienstleistungen für unabhängige Asset Manager und Unternehmenskunden. Die Swissquote Bank Ltd verfügt über eine Banklizenz ihrer Aufsichtsbehörde, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Der Mutterkonzern, die Swissquote Group Holding Ltd, ist an der SIX Swiss Exchange gelistet (Symbol: SQN).

