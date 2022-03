RateGain

Das Jonathan M. Tisch Center of Hospitality der NYU School of Professional Studies arbeitet mit RateGain zusammen, um die Zukunft der Gastgewerbe-Technologie mitzugestalten

Barcelona, Spanien, 3. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das NYU School of Professional Studies Jonathan M. Tisch Center of Hospitality (Tisch Center), ein Vordenker im Bereich Gastgewerbe, Reisen und Tourismus, gab heute eine neue Initiative mit RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), einem globalen Anbieter von SaaS-Lösungen für Reisen und Gastgewerbe, bekannt, die dazu beitragen wird, künftige Talente im Gastgewerbe zu entwickeln und Teil eines Ökosystems zur Förderung von Innovationen im Bereich Gastgewerbe, Reisen und Tourismus zu sein.

Im Rahmen des Engagements werden die Studenten des Tisch Center erfahren, wie die KI-gestützten Produkte von RateGain aufgebaut sind und wie Tausende von Hotels und Reiseanbietern sie nutzen, um täglich neue Umsatzmöglichkeiten zu schaffen. Das Tisch Center wird RateGains erstklassige Business-Intelligence-Plattformen wie Optima und Demand.AI in akademische Kurse integrieren und eine aktive Rolle bei der Ausbildung und Befähigung von Studenten und Fakultätsmitgliedern spielen, indem es Zugang zu preisgekrönten Tools und Fachwissen bietet.

RateGain wird auch ein Gründungsmitglied des Tisch Center Hospitality Innovation Hub (HI Hub). Das HI-Hub bietet eine hochmoderne Umgebung, in der Studierende des Gastgewerbes, Start-ups und Partner aus der Branche zusammenarbeiten und sich über neue Herausforderungen und Technologien informieren können, die das Gastgewerbe heute und in Zukunft beeinflussen werden.

Chinmai Sharma, President - Americas bei RateGain, kommentierte die Initiative wie folgt: „Das Tempo der Technologieeinführung im Gastgewerbe war historisch gesehen niedrig und lag immer hinter den meisten Branchen zurück, was zu einem Mangel an qualitativ hochwertigen Talenten und Technologielösungen führte. Innovation ist Teil der DNA von RateGain, und wir sind stolz darauf, mit dem Tisch Center of Hospitality zusammenzuarbeiten, das bei der Entwicklung zukünftiger Führungskräfte im Gastgewerbe und bei der Förderung von Innovationen eine Vorreiterrolle spielt."

Nicolas Graf, PhD, stellvertretender Dekan des Tisch Center of Hospitality, würdigte die Bemühungen von RateGain bei der Ausbildung zukünftiger Techniktalente und fügte hinzu: „RateGain ist führend bei der Entwicklung innovativer Produkte, insbesondere in der Welt nach der Pandemie. Sie sind bestrebt, die neuen Herausforderungen zu lösen, denen sich das Gastgewerbe gegenübersieht, um den Aufschwung voranzutreiben. Das Verständnis und die Akzeptanz dieser Innovation sind für unsere Studenten von entscheidender Bedeutung, damit sie ihre Herangehensweise sowohl an das Gastgewerbe als auch an die Technologie ändern können, wenn sie in der neuen Normalität in die Arbeitswelt eintreten

Vanja Bogicevic, PhD, Leiterin des HI Hub Experiential Learning Lab am Tisch Center, schloss mit den Worten: „Unsere Studenten haben einen enormen kreativen Drang, über Lösungen im Gastgewerbe nachzudenken, sie neu zu gestalten und zu erneuern. Wir freuen uns über die Möglichkeit, gemeinsam mit RateGain die Zukunft der Business Intelligence-Systeme für das Reise- und Gastgewerbe zu entwickeln."

Informationen zum NYU SPS Jonathan M. Tisch Center of Hospitality

Das Jonathan M. Tisch Center of Hospitality der NYU School of Professional Studies ist ein führendes Zentrum für das Studium von Gastgewerbe, Reisen und Tourismus. Das 1995 gegründete Tisch Center wurde als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich Gastgewerbe und Tourismus ins Leben gerufen. Die hochmodernen Lehrpläne ziehen intelligente, motivierte Studenten an, die in ihren Fachgebieten führend werden wollen. Weitere Informationen über das NYU SPS Jonathan M. Tisch Center of Hospitality finden Sie unter sps.nyu.edu/tisch.

Informationen zu RateGain Travel Technologies Limited

RateGain Travel Technologies Limited ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit mehr als 2200 Kunden in über 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsätze durch Akquise, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. Heute arbeitet RateGain mit den Top 23 von 30 Hotelketten, den Top 25 von 30 Online-Reisebüros und allen führenden Autovermietungen zusammen, darunter 8 Global Fortune500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rategain.com

