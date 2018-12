MakeMyTrip setzt auf RateGain-Plattform DHISCO für globales Hotel Supply Management

Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - MakeMyTrip Ltd (NASDAQ: MMYT), Indiens führendes Online-Reisebüro, und das RateGain-Unternehmen DHISCO haben heute eine Zusammenarbeit angekündigt, um Reisende besser bei der Suche nach und Buchung von Hotels weltweit zu unterstützen.

DHISCO ist mit 500 verschiedenen Hotelmarken aus aller Welt vernetzt, was MakeMyTrip Zugang zu einer Vielzahl an Hotels und Hotelketten bietet. Zudem kann MakeMyTrip Integrationen mit Hotelpartnern einrichten und damit die Suche und Buchung so gestalten, dass beide Seiten hiervon profitieren.

"MakeMyTrip hat bereits eine langjährige, lukrative Partnerschaft mit RateGain, und die Integration von DHISCO stellt eine Erweiterung unseres Vertrauensverhältnisses dar", so Ritwik Khare, Chief Business Officer, International Hotels & Global Key Accounts bei MakeMyTrip. "Wir freuen uns, mit einem der erfahrensten Lösungsanbieter zusammenzuarbeiten und so erstklassige Technologien nutzen zu können, um unseren Kunden mehr Auswahl und bessere Informationen zur Verfügung zu stellen."

"Wir sind hocherfreut, dass unsere DHISCO-Plattform den Impuls bietet, um unsere Beziehung mit MakeMyTrip zu vertiefen. Zum Auftakt werden wir das Unternehmen mit einer der größten Hotelketten der Welt vernetzen und planen, diese Integration in absehbarer Zukunft auf weitere Marken auszuweiten", sagt Apurva Chamaria, Chief Revenue Officer bei RateGain.

"Außerdem arbeiten wir an einem intelligenten Vertriebssystem auf KI-Basis für unsere Kunden", fügt er hinzu. "Eine umfassende Analyse historischer Daten hat uns gezeigt, dass Hotels die Nachfrage erhöhen können, was zu Umsatzsteigerungen und letztendlich mehr Gewinn führt. Wir haben diese Hypothese einigen unserer Kunden präsentiert und dabei festgestellt, dass sie sich mindestens 20 % Umsatz entgehen lassen. Unser selbstheilender Algorithmus auf Basis von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz kann optimale Vertriebsstrategien für Hoteliers entwickeln und in ihrem Auftrag ausführen, was sich gleichermaßen auf Effizienz und Umsatz auswirkt."

Das indische Online-Reisebüro MakeMyTrip Ltd (NASDAQ: MMYT) wurde am 28. April 2000 gegründet und ist Inhaber und Betreiber einiger bekannter Internet-Marken, darunter auch MakeMyTrip, Goibibo und redBus.

RateGain ist ein führender Anbieter von cloudbasierten, innovativen Lösungen für Gastgewerbe- und Reiseunternehmen. RateGain liefert modernste Technologien für intelligente Tarifgestaltung, Preisoptimierung, reibungslosen elektronischen Vertrieb und Markenbindung. Mit der Übernahme von DHISCO etablierte sich RateGain 2018 als führende Technologiedistributionspattform für Tourismus und Gastgewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter https://rategain.com/.

