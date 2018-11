Bangkok Airways verbündet sich mit RateGain, implementiert innovative Lösung für intelligente Flugtarifgestaltung

Bangkok (ots/PRNewswire) - RateGain Technologies hat heute gemeldet, dass es von der thailändischen Boutique-Airline Bangkok Airways den Zuschlag für seine zukunftsweisende Lösung für intelligente Flugtarifgestaltung AirGain erhalten hat. Auf Basis von Big Data & KI wird AirGain kritische Tarifierungserkenntnisse und Daten zum Wettbewerbsumfeld liefern, die die Airline für eine solide Umsatzstrategie verarbeiten kann.

https://rategain.com/wp-content/uploads/2018/11/Bangkok-Airways-Partners-With-Rategain.jpg

Apurva Chamaria, Chief Revenue Officer bei RateGain, kommentierte die Partnerschaft: "Wir begrüßen die neue Partnerschaft mit Bangkok Airways und wollen dabei helfen, die Tarifgestaltung und die Umsatzstrategie zu optimieren. AirGain bietet personalisierte Dashboards und Paritätsnotifikationen und ist auf eine deutliche Verbesserung von Effizienz und Erlebnis ausgelegt. Es liefert aussagekräftige Erkenntnisse, damit Revenue-Manager schnellere und klügere Geschäftsentscheidungen treffen können. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit als Technologiepartner."

Siriporn Noochan, Senior Director - Pricing & Revenue Management bei Bangkok Airways, ergänzte: "Wir sind Teil eines Ökosystems, das sich ständig neu erfindet. Heute zweifelt niemand mehr daran, dass es in jedem Aspekt des Geschäftsbetriebs auf überragende Technologie ankommt. Der digitale Fluggast macht es erforderlich, dass man immer mehr Daten von verschiedenen Datenpunkten erfasst, um die Umsatzstrategie zu optimieren. Wir haben die besten Produkte am Markt bewertet und uns für AirGain entschieden. Die AirGain-Lösung liefert ein breites Spektrum von Tarifdaten aus dem Wettbewerbsumfeld in Echtzeit. Dies ist ein wichtiges Kriterium für die Umsatzmaximierung. Ein weiterer Vorteil ist eine intuitive grafische Oberfläche, mit der das Arbeiten Spaß macht."

AirGain ist eine innovative SaaS-basierte Lösung für intelligente Flugtarifgestaltung, mit der Fluggesellschaften ihre ertragliche und operative Effizienz optimieren können. Airlines wie Allegiant, Lufthansa, Brussels Airlines verlassen sich bei der Datenintelligenz auf AirGain.

Informationen zu Bangkok Airways:

Bangkok Airways (http://www.bangkokair.com), bekannt durch den Slogan ASIA'S BOUTIQUE AIRLINE, ist die erste private Airline, die nach 1968 in Thailand gegründet wurde. Jeden Tag heben ungefähr einhundert Bangkok Airways-Maschinen vom Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok ab, die mehr als fünfundzwanzig exquisite Destinationen in ganz Thailand und Asien anfliegen.

Informationen zu RateGain:

RateGain ist ein führender Anbieter von cloudbasierten, innovativen Lösungen für Gastgewerbe- und Reiseunternehmen. RateGain liefert modernste Technologien für intelligente Tarifgestaltung, Preisoptimierung, reibungslosen elektronischen Vertrieb und Markenbindung. Mit der Übernahme von DHISCO etablierte sich RateGain 2018 als führende Technologiedistributionspattform für Tourismus und Gastgewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter -http://www.rategain.com.

