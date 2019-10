Hong Kong Printers Association

'Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion 2019' auf der Frankfurter Buchmesse 2019

Weltklasse-Event präsentiert ausgezeichnete Publikationen und Druckwerke aus Hongkong

Das von der Hong Kong Publishing Federation und der Hong Kong Printers Association gemeinsam organisierte und von Create Hong Kong ('CreateHK') der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong gesponserte Projekt 'Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion' wird zum neunten Jahr in Folge mit dem 'Hong Kong Pavilion' auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (FBF) präsent sein. Das Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong in Berlin fungiert erneut als Trägerorganisation.

Zum Auftakt fand heute (16. Oktober 2019) eine Launch Cocktail Party am 'Hong Kong Pavilion' in Halle 4.0, Stand A12 auf der Frankfurter Buchmesse statt. Die Veranstalter des 'Soaring Creativity' Projekts konnten als Ehrengäste Herrn Zhou Hai Yun, stellvertretender Direktor der General Administration of Press and Publication der Volksrepublik China, Frau Jersey Yuen, Assistant Head der Create Hong Kong-Regierungsstelle der Sonderverwaltungsregion Hongkong, Frau Urania Chan, Leiterin der Handelsabteilung am Wirtschafts- und Handelsbüro Hongkong in Berlin, Frau Kathrin Grün, Abteilungsleitung PR und Kommunikation Frankfurter Buchmesse, Herrn Chiu Kwok-chu, stellvertretender Vorsitzender des 'Soaring Creativity' Organisationskomitees, Herrn Matthew Yum, Vorsitzender des 'Hong Kong Pavilion' auf der FBF 2019, Herrn Alex Yan, stellvertretender Vorsitzender des 'Hong Kong Pavilion' auf der FBF 2019, und Herrn Peter Lau und Frau Anita Wan vom Vorstand des 'Soaring Creativity' Organisationskomitees begrüßen, die den 'Hong Kong Pavilion' im Rahmen der Feier in offizieller Funktion eröffnet haben.

Projekt ist seit neun Jahren in Folge auf der Frankfurter Buchmesse vertreten, um den Austausch zwischen der Verlags- und Druckindustrie in Hongkong und anderen Regionen zu fördern

Unter dem Motto 'Exploring Hong Kong' präsentiert der Hong Kong Pavilion auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse rund 1.700 herausragende Bücher, Druckwerke und E-Bücher von insgesamt 72 Ausstellern aus Hongkong. Mit mehr als 1.000 Exponaten, die von 50 Verlegern, 20 Buchdruckern und 2 E-Verlegern in der Industrial Zone ausgestellt werden, und nahezu 700 Exponaten, die von 28 verschiedenen Verlegern und 11 Buchdruckern der Hongkong-Aussteller in der Enterprise Zone gezeigt werden, wird Käufern aus der ganzen Welt die Kreativität der Hongkonger Verlags- und Druckindustrie präsentiert. ­­­­­­

Weiterführende Informationen zu Soaring Creativity - Hong Kong Pavilion finden Sie unter: bookfairhkpavilion.com

