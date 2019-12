Borderless Access Panels Private Limited

Borderless Access feiert 11-jähriges Bestehen, legt Fokus auf innovative Tools und Einblicke in ganzheitliches Konsumverhalten

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

In den ersten 10 Jahren hat sich Borderless Access von einem Dienstleister für Online- und Mobilbefragungen zu einem weltweit führenden Lösungsanbieter für digitale Marktforschung entwickelt.

Bei neuen Technologien steht das Unternehmen schon immer in der ersten Reihe. In seinem Bestreben, seinen Kunden aussagekräftige Erkenntnisse zum Konsumverhalten zu liefern, hat Borderless Access jetzt die nächste Stufe der Datenqualität anvisiert. Dazu hat es auf der eigenentwickelten SmartSight(TM) Plattform seine proprietären Betrugsalgorithmen und branchenführenden Tools für digitale Fingerabdrücke mit künstlicher Intelligenz (und Machine Learning) kombiniert.

Das Unternehmen legt höchsten Wert auf Qualität und hat wie kürzlich verkündet sein First-Party-Panel auf mehr als 5,81 individuelle Antwortgeber rund um die Welt verstärkt.

"Wir leben in einer stark digitalisierten Welt mit großer Gerätevielfalt. Es ist mitunter schwierig, die Echtheit der Befragten und Antwortqualität sicherzustellen. Mit seiner ML- und KI-gestützten SmartSight(TM) Plattform ist Borderless Access gut aufgestellt, um unseren Kunden aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern", sagte, Ruchika Gupta, Gründer und CEO von Borderless Access. "Auf Grundlage dieser Kompetenz können wir zuversichtlich Kunden mit schwierigen Nischenzielgruppen in Healthcare, B2B und Märkten wie Südafrika betreuen, wo die Digitalisierung zwar weit fortgeschritten ist, aber die digitale Marktforschung noch hinterherhinkt."

Auf dem afrikanischen Kontinent will das Unternehmen seine Präsenz aggressiv verstärken. Im März dieses Jahres wurde Bev Tigar als Lead Client Development Consultant für Afrika berufen, um den Wachstumskurs voranzutreiben und die Kundenerwartungen zu erfüllen.

Darüber hinaus kann Borderless Access in Südafrika auf das größte Online-Marktforschungspanel für First-Party-Daten sowie eine riesige Panelbasis in anderen Schlüsselmärkten des Kontinents verweisen.

Borderless Access wurde bei der 21. PAMRO-Konferenz im August 2019 für seinen Beitrag '#10YearChallenge - Data drives insights and insights drive decisions' (Gemeinschaftspräsentation mit Unilever) mit dem Best Partner Paper Award ausgezeichnet, weil dort die Ziele der Konferenz am besten reflektiert wurden.

"Bei uns haben die Kundenbedürfnisse stets oberste Priorität. Borderless Access will auch in Zukunft in der ersten Reihe stehen und wird weiterhin in zukunftsweisende Technologien, Lösungen und Märkte investieren, damit wir unsere wachstumsstarke Erfolgsdekade wiederholen können", sagte Dushyant Gupta, EVP, Borderless Access.

Weitere Informationen unter:www.borderlessaccess.com

Ansprechpartner für Medien: Anshul Agarwal marketing@borderlessaccess.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/747964/Borderless_Access_Logo.jpg

Original-Content von: Borderless Access Panels Private Limited, übermittelt durch news aktuell