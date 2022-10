karriere tutor GmbH

Oliver Herbig: So sichert die Karriere tutor GmbH® mit Umschulungsangeboten die berufliche Zukunft in Deutschland

Oliver Herbig bietet mit seiner karriere tutor GmbH® seit 2015 ortsunabhängige Weiterbildungen in verschiedenen Unternehmensbereichen wie Digitalisierung, Marketing, IT, Projektmanagement, Human Resources, Leadership sowie Finanzen an. Die Maßnahmen richten sich an Menschen, die sich weiterbilden und so ihre Karriere voranbringen wollen. Jetzt hat der Weiterbildungsträger sein Angebotsportfolio um Umschulungen erweitert.

Die Karriere ist für die meisten Menschen sehr bedeutsam. Doch in den seltensten Fällen verläuft sie heute gradlinig. Insbesondere angesichts der sich immer weiter ausbreitenden Digitalisierung erweisen sich immer mehr Jobs als nicht mehr zukunftsfähig und werden obsolet. Menschen, die aufgrund dieses Trends ihren Job zu verlieren drohen, suchen in aller Regel nach neuen beruflichen Perspektiven. Hier kommt Oliver Herbig ins Spiel. Er ist der Gründer des Weiterbildungsträgers karriere tutor GmbH® und bietet seit 2015 ortsunabhängige Weiterbildungen aus den verschiedensten Bereichen an. Diese ermöglichen den Teilnehmern, neue Perspektiven im Beruf und auch den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Sein Angebot hat er nun um Umschulungen erweitert.

Besonders gefragt am heutigen Markt ist der IT-Bereich. Schließlich wird dieser mit der digitalen Transformation in deutschen Unternehmen immer wichtiger. Damit steigt auch die Nachfrage an qualifizierten IT-Fachkräften weiter an. Wer also erkennt, dass sein jetziger Job keine Zukunftsperspektiven bietet und Interesse für den Bereich IT hat, hat hier herausragende Möglichkeiten. Mit den neuen Umschulungen der karriere tutor GmbH® stehen so alle Türen offen. Zugleich werden die unter dem immer größer werdenden Fachkräftemangel leidenden Unternehmen mit den benötigten Experten zukunftssicher aufgestellt. Eine Win-win-Situation für Wirtschaft und Arbeitnehmer. Darum werden die Umschulungen der karriere tutor GmbH® auch vom Staat gefördert.

"Wir wollen mit unseren Umschulungen Deutschland ein großes Stück digitalisieren."

Aufgrund der besonders hohen Nachfrage liegt der aktuelle Fokus der neuen Umschulungsangebote der karriere tutor GmbH® auf dem IT-Bereich. Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich zu IT-Fachkräften wie Fachinformatikern für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung umschulen zu lassen. "Damit möchten wir die Digitalisierung in Deutschland weiter vorantreiben und Menschen mit nicht zukunftssicheren Jobs dabei unterstützen, sich beruflich umzuorientieren und ihnen eine langfristige berufliche Sicherheit zu garantieren", erklärt Oliver Herbig.

Das Angebot des Experten ist seit Beginn digital aufgesetzt, um den Seminarteilnehmern lange Anfahrten zum Studienort zu ersparen. Damit ist das Thema Digitalisierung schon im Aufbau der Weiterbildungen und Umschulungen stets präsent. Auch Menschen mit geringer Erfahrung im Bereich IT und Digitalisierung lernen so, wie Homeoffice und Remote Work funktionieren und können diese Erfahrung im nächsten Job einbringen.

Mit der karriere tutor GmbH® zu neuen Perspektiven und Möglichkeiten

Mit den Umschulungen betreten die Teilnehmer berufliches Neuland und beschäftigen sich mit einem ihnen unbekannten Thema und Beruf. "Die Gründe, warum Menschen diesen Weg einschlagen, sind vielfältig", erklärt Oliver Herbig. Sie reichen von drohender oder bestehender Arbeitslosigkeit über gesundheitliche oder familiäre Ursachen, bis hin zu persönlichen Bedürfnissen oder dem Wunsch nach finanzieller Freiheit. "Eine berufliche Neuorientierung ist dabei in der heutigen Zeit nicht mehr so selten, wie es einmal der Fall war." Schließlich eröffnen sich auch durch die immer weitreichenderen digitalen Möglichkeiten immer neue Berufsfelder, während andere weniger zukunftsträchtig werden. Der Beruf, den man vielleicht vor Jahren einmal gewählt hat, kann in ein paar Jahren schon ausgestorben sein. In diesen Fällen muss gehandelt werden.

"Mit unseren Umschulungen haben Interessierte die Möglichkeit, sich mit einem komplett neuen beruflichen Umfeld zu befassen, neue Wege zu gehen und neue Herausforderungen zu meistern", so der Gründer der karriere tutor GmbH®. Die Möglichkeiten sind dabei so vielfältig wie die Gründe, die dazu beitragen, sich umorientieren zu wollen. Aus diesem Grund bietet das Team rund um Oliver Herbig stets individuelle Beratungen an. "So finden wir für jeden Interessierten auch das richtige Angebot", fügt er hinzu. Ein weiterer Vorteil: Der Experte bietet auch hinsichtlich individueller Förderungsmöglichkeiten beste Beratung. In vielen Fällen übernehme nämlich der Staat die Kosten für die Umschulung - sei es über die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder auch die Rentenversicherung.

Alles Wichtige auf einen Blick

Das Angebot der Experten der karriere tutor GmbH® richtet sich vorwiegend an Arbeitsuchende mit IT-Erfahrung, doch auch für Studienabbrecher und Rehabilitanden ist eine Teilnahme möglich. Interessierte müssen entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung, Abitur oder mindestens drei Jahre Berufserfahrung vorweisen, um am Angebot teilnehmen zu können. Zusätzlich müssen sie natürlich ein positives Ergebnis im Eignungstest erreichen. Von Vorteil, aber nicht obligatorisch, sind außerdem Kenntnisse im Programmieren. "Wer dies erfüllt, dem stehen die Türen bei uns offen", so Oliver Herbig. Zusätzlich zu den fundierten Kenntnissen erreichen die Teilnehmer nach erfolgreicher Beendigung der Umschulung einen IHK-Abschluss, die Prüfung zum Oracle Certified Associate Java Programmer, ein Scrum-Zertifikat sowie ein karriere tutor GmbH® Zertifikat und sind damit bestens für ihre neu eingeschlagene berufliche Karriere vorbereitet.

So geht es in Zukunft mit der karriere tutor GmbH® weiter

Mit der Digitalisierung und den immer neueren Technologien verändert und erweitert sich der Arbeitsmarkt stetig. Bestehende Berufe werden ausgeweitet und neue Berufsfelder eröffnet. Damit werden Weiterbildungen und Umschulungen auch künftig immer wichtiger. "Unsere Mission ist es daher, unser Portfolio stetig zu erweitern. Diverse Umschulungsangebote stehen hierfür bereits in den Startlöchern", so Oliver Herbig. Mit der karriere tutor GmbH® werden damit auch künftig immer mehr Perspektiven für Interessierte eröffnet, die sich einen zukunftssicheren Job wünschen.

