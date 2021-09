karriere tutor GmbH

Thomas Rekittke neuer Geschäftsführer bei karriere tutor®

Königstein im Taunus (ots)

Die karriere tutor GmbH ernennt mit sofortiger Wirkung Thomas Rekittke zum Geschäftsführer neben Oliver Herbig, dem Gründer des Unternehmens. In dieser Funktion verantwortet der erfahrene Manager insbesondere die Neuorganisation und operative Steuerung. Bereits Anfang August 2021 übernahm Rekittke auch die Geschäftsleitung der karriere tutor kft, Servicegesellschaft mit Sitz in Ungarn.

Thomas Rekittke ist im Mai als Chief Technical Officer in die karriere tutor GmbH eingetreten und bringt nun seine jahrelange Erfahrung als CTO und Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen in die Geschäftsführung ein. Er weiß, wie digitale Prozesse funktionieren, und ist erfahren darin, praxisorientierte Lösungen zu finden und Abläufe in Unternehmen zu optimieren. Mit diesem Know-how wird er, gemeinsam mit Oliver Herbig, karriere tutor® in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Die Teilnehmer an den Weiterbildungen von karriere tutor® sollen eine erstklassige Lernerfahrung machen. Dazu ist operative Exzellenz nötig: top ausgebildete Dozenten, professionell aufbereiteter Content und Vermittlung der Inhalte auf höchstem Niveau.

Thomas Rekittke freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich nehme die Herausforderung als Geschäftsführer bei karriere tutor® sehr gerne an und bin überzeugt davon, zusammen mit Oliver Herbig und all den motivierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen weiter nach vorne zu entwickeln."

Auch Oliver Herbig ist glücklich über die tatkräftige Unterstützung an der Unternehmensspitze: "Ich freue mich sehr, dass wir Thomas Rekittke für karriere tutor® gewinnen konnten, und ich bin stolz darauf, ihn an Bord zu haben. Mit der Expertise von Thomas werden wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Getreu unserem Motto: Gemeinsam. Digital. Erfolgreich."

Über die karriere tutor GmbH:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat sich die karriere tutor GmbH vom Start-up zum Innovationsführer in Sachen geförderte Online-Weiterbildung und ortsunabhängiges Lernen entwickelt: Mit einer Kombination aus digitalen Lehrgängen, individueller Online-Betreuung, detailreicher Karriereberatung und intensivem Bewerbercoaching hat das Unternehmen bereits Tausende Absolventen fit gemacht für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Das Unternehmen mit Sitz in Königstein im Taunus ist für seine Teilnehmer an zahlreichen weiteren Standorten deutschlandweit aktiv.

