Icertis liefert mit neuer ICM GDPR Compliance App die schnellste Möglichkeit für DSGVO-Compliance

Icertis, führender Anbieter von Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen, gab heute die Einführung der ICM GDPR Compliance Application bekannt, die sich in die wachsende Liste von Geschäftsanwendungen des Unternehmens einreiht, die auf der ICM-Plattform (Icertis Contract Management) basieren. Die neue Anwendung ist eine umfassende Lösung, die sicherstellt, dass Verträge zwischen Datenverantwortlichen und Datenverarbeitern die neuen strikten Europarichtlinien zur Datensicherheit einhalten.

Laut einer IDC-Studie wissen mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Europäischen Union nicht, welche Auswirkungen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf ihr Unternehmen haben wird, und 20 Prozent haben in Hinblick auf die Frist im Mai 2018 noch keine Vorbereitungen getroffen. Die neue Icertis-App stellt die langfristige Einhaltung der neuen Regulierungen sicher und liefert die schnellste Möglichkeit, dass vorhandene Verträge die Datenschutz-Grundverordnung erfüllen.

"Die einzige Möglichkeit, wie Unternehmen den Überblick bei den sich ständig ändernden globalen Richtlinien behalten, ist eine Umwandlung ihrer Verträge in die digitale Form", erläuterte Samir Bodas, Geschäftsführer und Mitgründer von Icertis. "Die DSGVO ist eine der weitreichendsten regulatorischen Veränderungen in Bezug auf Datensicherheit der letzten Zeit. Die ICM-Plattform und die ICM GDPR Compliance App stellen sicher, dass alle Verträge in einem Unternehmen heute und in Zukunft die Datenschutz-Grundverordnung erfüllen."

Beschleunigte Compliance

Mit der neuen App ist DSGVO-Compliance für alle Unternehmensverträge zu jedem Zeitpunkt des Vertrags gewährleistet:

- Bei älteren Verträgen verwendet die App intelligente Suchfunktionen, die durch künstliche Intelligenz gestützt werden und automatisch Verträge finden, die nicht DSGVO konform sind. Nach dem Auffinden dieser Verträge erstellt die App entsprechende DPAs (Data Protection Addendums, Nachträge zum Datenschutz) und leitet sie weiter zur Genehmigung und Ausführung. - Bei neuen Vertragsentwürfen beurteilt die App, ob sie den DSGVO-Bestimmungen entsprechen und fügt entsprechende, von der Europäischen Kommission genehmigte Datenschutzbestimmungen und Klauseln basierend auf vordefinierten Regeln ein. - Nach der Durchführung überwacht die App vertragliche Verpflichtungen und verfolgt Verpflichtungen der Datenverarbeiter, um die höchstmögliche Compliance sicherzustellen. Datenverantwortliche und Datenverarbeiter können so die Stärken und Effizienz ihres Ansatzes aufzeigen. - Die App liefert dem Datenschutzbeauftragten die erforderliche Transparenz bezüglich der DSGVO-Compliance anhand eines Dashboards, das Verträge und Datenverarbeiter unabhängig von Region und Vertragstyp überwacht. - Über das Kooperationsportal der App können Datenverarbeiter ihre laufenden Verpflichtungen verwalten und mit Datenverantwortlichen an allen Verträgen und Nachträgen zusammenarbeiten. - Abschließend speichert die ICM-Plattform während des gesamten Lebenszyklus alle Vereinbarungen in einer sehr sicheren und DSGVO-konformen Cloud-Infrastruktur, wobei alle gespeicherten und übertragenen Daten verschlüsselt und basierend auf Berechtigungen verwaltet werden.

Informationen zu Icertis

Icertis ist der führende Anbieter von Enterprise Contract Management in der Cloud und löst die härtesten Vertragsmanagementprobleme auf der benutzerfreundlichsten Plattform. Icertis hilft Unternehmen dabei, sich bezüglich ihrer Geschäftsgrundlagen neu aufzustellen und erhöht die Compliance, verbessert die Verwaltungspraxis, mindert die Risiken und steigert die Benutzerproduktivität und somit auch den Nettoprofit. Die ICM-Plattform (Icertis Contract Management) wird für die Verwaltung von über 3,5 Mio. Verträgen in über 40 Sprachen und mehr als 90 Ländern von über 1 Mio. Benutzern in Unternehmen wie 3M, Abbvie, Cognizant, Daimler und Microsoft genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com.

