Department of Culture and Tourism Abu Dhabi

Abu Dhabi lanciert ein wettbewerbsfähiges „Summer Pass"-Angebot, um Reisende für die VAE-Hauptstadt in diesem Sommer zu begeistern

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Die neue Kampagne „Summer Like You Mean It" ruft Reisende dazu auf, ihren Urlaub mit Abu Dhabis breitem Angebot an einzigartigen Weltklasse-Erlebnissen aufzuwerten

Da sich der Tourismus weltweit erholt und der Nahe Osten das ganze Jahr über Erlebnisse bietet, startet Abu Dhabi eine neue Destinationskampagne, die Reisende dazu inspiriert, die Hauptstadt der VAE während der Sommersaison zu besuchen und das unglaubliche Preis-Leistungs-Verhältnis in den Hotels und bei den weltweit führenden Attraktionen zu erleben, wie es sonst nirgendwo auf der Welt der Fall ist. Die neue Kampagne stellt die Leidenschaften eines jeden Reisenden in den Mittelpunkt und zeigt einzigartige und unvergessliche Abu Dhabi-Erlebnisse, die im Sommer auf Besucher warten.

In diesem Sommer hat Abu Dhabi für jeden etwas zu bieten - und zwar in seinem eigenen Tempo - darunter:

· WIEDERHERSTELLUNG VON KÖRPER UND GEIST:: Wenn die Sonne aufgeht, entspannen Sie sich beim Yoga in der ikonischen Umgebung des Louvre Abu Dhabi oder flüchten Sie auf die private und abgeschiedene Wüsteninsel Nurai, die nur 15 Minuten mit dem Boot entfernt ist.

· KULTURELL BEREICHERNDE ERFAHRUNGEN:: Besuchen Sie den Präsidentenpalast Qasr Al-Watan, erkunden Sie die reiche Geschichte von Qasr Al Hosn oder genießen Sie eine magische Sternenbeobachtung in der nächtlichen Wüstenluft

· WENN SIE AUF DER SUCHE NACH NERVENKITZEL SIND: Besuchen Sie die schnellste Achterbahn der Welt in der Ferrari World Abu Dhabi oder schwimmen Sie einmal im Leben mit Tigerhaien im National Aquarium, dem größten Aquarium im Nahen Osten.

EINFÜHRUNG DES ABU DHABI SOMMERPASSES

Der Start der Kampagne ist der erste Schritt auf dem Weg, das Beste des Sommers in Abu Dhabi zu enthüllen. Neue Angebote, darunter der Abu Dhabi Sommerpass, werden mit unschlagbaren Sonderangeboten für Erlebnisse, kulturelle Anlagen und Familienunterhaltung eingeführt. Mit einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Vielzahl von Aktivitäten erhalten Besucher noch mehr Gründe zu buchen und die Stadt von einer anderen Seite kennenzulernen.

Mit dem Abu Dhabi Summer Pass haben Reisende Zugang zu DREI führenden Themenparks (Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi und Yas Waterworld Abu Dhabi), zu ALLEN kulturellen Anlagen, darunter der Louvre Abu Dhabi, der majestätische Präsidentenpalast Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn (die älteste noch stehende Anlage in Abu Dhabi) und zu KOSTENLOSEN Verkehrsmitteln über die Bussysteme Yas Express und Abu Dhabi. Genaue Einzelheiten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, wenn der Pass eingeführt wird.

Um Ihren Urlaub noch weiter aufzuwerten, kosten die Preise in den Spitzenhotels der Region im Sommer durchschnittlich 30 % weniger als in der Hochsaison*. Die Pipeline an Hotelrabatten und Sonderangeboten, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden, ist so umfangreich wie nie zuvor - ein guter Zeitpunkt, um Abu Dhabi zu besuchen.

I.H. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, der Generaldirektor für Tourismus beim Department of Culture & Tourism - Abu Dhabi, sagte: „Globale Reisende haben ein Auge auf den Nahen Osten geworfen - daher ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Abu Dhabi mit der Welt zu teilen und zu zeigen, wie viele einzigartige und vielfältige Erlebnisse in und um die Hauptstadt der VAE darauf warten, kostengünstig erkundet zu werden."

„In diesem Sommer möchten wir, dass Reisende das Bekannte und Unbekannte von Abu Dhabi erleben und die versteckten Juwelen unseres Reiseziels entdecken - in ihrem eigenen Tempo, ob es nun der Nervenkitzel unserer erstklassigen Indoor-Themenparks oder das Rennen auf dem Yas Marina Circuit ist, oder die reiche Tiefe an Kultur und Aktivitäten, die sicherstellen, dass die ganze Familie inspiriert und unterhalten wird. Die Hauptstadt der VAE hat für jeden etwas zu bieten. Wir möchten diese wertvollen Erinnerungen zugänglicher machen, indem wir während der gesamten Saison wettbewerbsfähige und attraktive Angebote bereitstellen, damit Reisende den Sommer genau so erleben können, wie er genossen werden kann und sollte."

Die offiziell auf dem Arabian Travel Market 2022 vorgestellte Kampagne Summer Like You Mean It von Abu Dhabi zeigt, welche unvergleichlichen Erlebnisse Reisende während des Sommers in Abu Dhabi genießen können - und das zu erschwinglichen Preisen. Weitere Informationen zu den spannenden Veranstaltungen und Attraktionen von Abu Dhabi finden Sie unter VisitAbuDhabi.ae.

Original-Content von: Department of Culture and Tourism Abu Dhabi, übermittelt durch news aktuell