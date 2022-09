ddp media GmbH

Britta Melching neue Vertriebsleiterin der action press-Gruppe

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Britta Melching übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene Vertriebsleitung der action press-Gruppe.

Als gruppenübergreifende Head of Sales wird Melching die Vertriebsaktivitäten der action press international GmbH und ddp media GmbH, der beiden in Hamburg ansässigen Tochterunternehmen der action press AG (Frankfurt am Main), bündeln, ein gemeinsames Vertriebsteam aufbauen und die Vermarktung des umfangreichen Portfolios an visuellen Inhalten und Dienstleistungen der Gruppe strategisch und operativ vorantreiben.

"Die Errichtung einer gruppenübergreifenden Vertriebsleitung ist ein wichtiger Schritt zur Integration unseres Portfolios sowie für die Verbesserung des Angebots und Steigerung des Mehrwerts für unsere Kunden", sagt Vicente Poveda, Geschäftsführer der ddp media GmbH, bei der die neue Position organisatorisch angesiedelt ist. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Britta Melching eine gute Kennerin der Bildagenturbranche mit internationaler Erfahrung und gutem Ansehen unter Kunden und Partnern für diese strategisch wichtige Position gewinnen konnten".

Melching (56) verfügt über langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Foto- und Video-Inhalten. Sie war bis Dezember 2021 Vertriebsleiterin der dpa Picture Alliance in Frankfurt und war zuvor auch bei Associated Press Television News in London als Business Development Manager für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa tätig. Sie hat ebenfalls in den Vermarktungsabteilungen großer Verlagshäuser wie Axel Springer, The Economist und Frankfurt Business Media - Der F.A.Z. Fachverlag gearbeitet.

"Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase zur action press Gruppe hinzuzustossen und die Entwicklung neuer Produkte sowie die Vergrößerung des Serviceangebotes für unsere Kunden voranzutreiben", sagt Britta Melching.

Die action press AG wird seit August 2020 von Prof. Moritz Hunzinger und Ulli Michel gemeinsam geführt und gehört mit einem Bestand von 160 Millionen Fotos und Videos zu den größten Bilddatenbanken der Welt. Die Aktiengesellschaft vereint unter einem Dach die Bildagentur action press, eine führende Marke für Entertainment-Inhalte, sowie seit September 2021 auch ddp, einen ressortübergreifenden Qualitätsanbieter von Fotos, zu dem die Marken ddp images, Pictures Press, Intertopics und Food Centrale sowie die Bildagentur Stella Pictures (Stockholm) gehören.

Zu dem umfangreichen Portfolio der Gruppe gehören ebenso die Content-Syndication der Medieninhalte internationaler Verlage wie News UK, Mondadori oder Gruner und Jahr/RTL sowie ein breiter Katalog an Dienstleistungen, darunter Auftragsproduktion von Fotos und Videos, Digitalisierung von Archivbeständen sowie Produktion von Computer Generated Images (CGIs). Neu im Angebot sind NFTs, die vom angesehenen deutschen Künstler Tobias Rehberger für action press produziert worden sind.

Original-Content von: ddp media GmbH, übermittelt durch news aktuell