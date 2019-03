Priority Pass

Priority Pass gibt Preisträger der "Global Airport Lounge of the Year Awards" bekannt

- Lounges in Ecuador, den VAE, Lettland, Thailand und Mexiko gehören zu den Preisträgern, die durch eine jährliche Abstimmung mit 52.000 Bewertungen ermittelt werden.

Das originale und marktführende Programm für Flughafen-Erlebnisse, Priority Pass(TM), hat die Preisträger der "Global Airport Lounge of the Year Awards" bekanntgegeben. Whisky-Wände, private Doppelbett-Suiten, Spa-Behandlungen und Menüs, die von prominenten Köchen unterstützt werden, sind nur einige der innovativen Angebote der topbewerteten Lounges, die sich in Ländern wie unter anderem Ecuador, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Lettland, Thailand und Mexiko befinden.

Die jährlichen Auszeichnungen, die bereits zum 14. Mal vergeben werden, basieren auf den Bewertungen von 52.000 Priority-Pass-Mitgliedern und zeichnet Flughafen-Lounges aus, die den besten Service, das beste Erlebnis, die besten Erfrischungen und die besten Business-Einrichtungen anbieten. Das Lounge-Portfolio von Priority Pass ist im letzten Jahr um 10 Prozent gewachsen und umfasst jetzt mehr als 1.200 Lounges in mehr als 500 Städten in 143 Ländern weltweit.

Globaler Gewinner

Der globale Gewinner ist in diesem Jahr die Sala VIP Internacional, betrieben von Corporación Quiport am Quito International Airport in Ecuador, dem Hauptflughafen im Land und der einzige Greenfield-Flughafen in Südamerika. Das Kundenerlebnis steht bei Sala VIP Internacional im Mittelpunkt ihrer aktuellen Lounge-Erweiterung und sie rühmt sich selbst, Services für jeden Bedarf anzubieten. Eine der Höhepunkte dieser Lounge ist die Freiluft-Terrasse mit einem Panoramablick auf die Stadt - ein Ort, der das Licht und die Farbe der vibrierenden Hauptstadt von Ecuador einfängt. Die Lounge ist großzügig ausgestattet mit charakteristischen Möbelstücken aus der Region, was für ein luxuriöses und kulturelles Gefühl sorgt. Das Lounge-Menü, kreiert vom renommierten lokalen Chefkoch Andrés Miño, bietet internationale und ecuadorianische Küche, und Gäste können eine Vielfalt an Weinen aus dem Privatkeller der Lounge genießen und dabei den wunderschönen Sonnenuntergang von Quito genießen. Diese moderne und elegante Lounge ist rund um die Uhr geöffnet und bietet private Arbeitsräume, separate Schlafbereiche, einen Massageraum sowie Duschen für Gäste, um vor einem langen Flug oder während eines Zwischenaufenthalts eine Dusche zu nehmen.

Die Global Airport Lounge of the Year Awards analysieren die Abstimmungsergebnisse in verschiedenen Kategorien wie Business-Einrichtungen, Komfort, Service des Lounge-Personals sowie Speisen und Getränke. In diesem Jahr belegt Quito den Spitzenplatz in all diesen Kategorien.

Andrew O'Brian, Präsident and CEO von Quiport, der Betreiber von Sala VIP Internacional, kommentierte: "Es ist eine Ehre, zum globalen Gewinner der diesjährigen Global Airport Lounge of the Year Awards ernannt worden zu sein. Wir sind stolz darauf, einen universellen Raum anzubieten, wo Passagiere sich entspannen und zur Ruhe kommen, dabei jedoch den besonderen Geist von Quito in sich aufnehmen können - Wärme, Farbe und hervorragendes Essen!"

"Unsere berühmten Sonnenuntergänge anzuschauen, umgeben von Jacaranda und Jasmin, die unsere Terasse schmücken, ist die perfekte Methode, um sich vor einem Flug zu entspannen, und wir sind begeistert, dass dieses einzigartige Erlebnis, zusammen mit unserem hervorragenden Kundenservice, einen bleibenden Eindruck auf unsere Gäste gemacht hat."

Europäischer Gewinner

In einem harten Wettbewerb setzte sich die Primeclass Riga Business Lounge am Riga International Airport in Lettland als die Top-Lounge in Europa durch. Diese Lounge im größten Flughafen des Baltikums verfügt über große Glasfenster, die eine hervorragende Aussicht auf die Landebahn bieten. Im Einklang mit lettischen Traditionen und lettischer Kultur bietet die Lounge lettische Speisen und Getränke, wie etwa der lettische Likör Balsam, und arbeitet seit neustem mit lokalen Künstlern wie beispielsweise Arvils Linde zusammen, um Kunstwerke in der Lounge auszustellen. Die Lounge wurde von Mitgliedern am häufigsten empfohlen und sie ist ausgestattet mit anderen herausstehenden Merkmalen wie ein Konferenzraum, ein Kinderspielbereich und Duschen.

Die Northern Lights Executive Lounge am Aberdeen International Airport in Schottland belegte in der Region den zweiten Platz und nimmt die Auszeichnung "Sehr empfohlen" mit nach Hause. Diese Lounge ist bekannt für ihr exzellentes Angebot an lokal inspirierten Speisen und Getränken, unterstützt von Craig Wilson, dem "Koch im Kilt" aus Aberdeenshire, das unter anderem Beef-Burger mit Fleisch vom Angus-Rind aus Aberdeen und eine eigene Whisky-Wand beinhaltet.

Die diesjährigen Gewinner-Lounges investieren auch in verbesserte Business-Einrichtungen, damit Besucher ohne Ablenkungen ihrer Arbeit nachgehen können. Sala VIP Internacional in Quito hat fast alle Sitzgelegenheiten, einschließlich an Esstischen, mit Steckdosen versehen, damit Kunden immer vernetzt bleiben können. Viele Priority Pass Lounges sind mit Konferenzeinrichtungen ausgestattet, unter anderem mit Fernsehbildschirmen und Videosystemen für interaktive Präsentationen. Hochbewertete Lounges wie die SATS Premier Lounge im Terminal 3 des Changi International Airport sind außerdem mit eigenen, privaten Business-Arbeitsstationen ausgestattet.

Gewinner der "Global Airport Lounge of the Year Awards"

- Global: Sala VIP Internacional (https://www.prioritypass.com/en/lo unges/ecuador/quito-intl/uio-salon-mitad-del-mundo), Quito International Airport, Ecuador - Europa: Primeclass Riga Business Lounge (https://www.prioritypass.c om/en/lounges/latvia/riga-intl/rix3-primeclass-business-lounge), Terminal E, Riga International Airport, Lettland - Afrika und Naher Osten: Ahlan Lounge @B (https://www.prioritypass.c om/en/lounges/united-arab-emirates/dubai-international/dxb6-lounge- at-b), Terminal 3, Concourse B, Dubai International Airport, Vereinigte Arabische Emirate - Asien-Pazifik: Miracle First Class Lounge (https://www.prioritypass .com/en/lounges/thailand/bangkok-suvarnabhumi-intl/bkk10-miracle-fi rst-class-lounge), International Concourse D, Bangkok Suvarnabhumi International Airport, Thailand - Nordamerika: Lounge 19 (https://www.prioritypass.com/en/lounges/me xico/mexico-city-benito-juarez-intl/mex15-5th-avenue-lounge), Terminal 1, Mexico City Benito Juarez International Airport, Mexiko

Andy Besant, Director of Travel Experiences bei Collinson, Betreiber von Priority Pass, kommentierte: "Einige weniger besuchte Reiseziele haben in den diesjährigen Rankings besonders gut abgeschnitten. Da erkundungsfreudiges Reisen immer beliebter wird, beobachten wir ein zunehmendes Kundenaufkommen in Lounges an Flughäfen, die abseits der traditionellen Touristenströme liegen und von bekannten Flugstrecken abweichen, was die hervorragenden Erlebnisse unterstreicht, die in Lounges auf der ganzen Welt angeboten werden."

"Priority Pass hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Mitgliedern Zugang zu den besten Flughafenlounges der Welt zu bieten, und unser globales Netzwerk an Lounge-Partnern stellt sicher, dass Reisende sich vor ihrem Flug entspannen und ihre Reise intensiver genießen können, bevor sie überhaupt beginnt."

Redaktionelle Hinweise:

Die vollständige Liste der Gewinner der Prioriy Pass Global Airport Lounge of the Year Awards:

Global:

- Gesamtgewinner: Sala VIP Internacional, Quito International Airport (https://www.prioritypass.com/en/lounges/ecuador/quito-intl/uio-sal on-mitad-del-mundo), Ecuador

Europa:

- Regionaler Gewinner: Primeclass Riga Business Lounge (https://www.p rioritypass.com/en/lounges/latvia/riga-intl/rix3-primeclass-busines s-lounge), Terminal E, Riga International Airport, Lettland - Sehr empfohlen: Northern Lights Executive Lounge (https://www.prior itypass.com/en/lounges/united-kingdom/aberdeen-international/abz-no rthern-lights-executive-lounge), Aberdeen International Airport, Vereinigtes Königreich

Afrika und Naher Osten:

- Regionaler Gewinner: Ahlan Lounge @B, Terminal 3, Concourse B, Dubai International Airport, Vereinigte (https://www.prioritypass.c om/en/lounges/united-arab-emirates/dubai-international/dxb6-lounge- at-b) Arabische Emirate - Sehr empfohlen: Marhaba Lounge, Terminal 3, Concourse A, Dubai International Airport (https://www.prioritypass.com/en/lounges/unit ed-arab-emirates/dubai-international/dxb4-marhaba-lounge), Vereinigte Arabische Emirate

Asien-Pazifik:

- Regionaler Gewinner: Miracle First Class Lounge (https://www.priori typass.com/en/lounges/thailand/bangkok-suvarnabhumi-intl/bkk10-mira cle-first-class-lounge), International Concourse D, Bangkok Suvarnabhumi International Airport, Thailand - Sehr empfohlen: SATS Premier Lounge (https://www.prioritypass.com/e n/lounges/singapore/singapore-changi/sin14-sats-premier-lounge), Terminal 3, Singapore Changi International Airport, Singapur

Nordamerika:

- Regionaler Gewinner: Lounge 19 (https://www.prioritypass.com/en/lou nges/mexico/mexico-city-benito-juarez-intl/mex15-5th-avenue-lounge) , Terminal 1, Mexico City Benito Juarez International Airport, Mexiko - Sehr empfohlen: The Club MCO (https://www.prioritypass.com/en/loung es/usa/orlando-fl-international/mco1-the-club-mco), Terminal B, Concourse 4, Orlando FL International Airport, USA

Lateinamerika und Karibik:

- Sehr empfohlen: Eldorado Lounge (https://www.prioritypass.com/en/lo unges/colombia/bogota-eldorado/bog9-el-dorado-lounge), Terminal 1, Bogota El Dorado International Airport, Kolumbien

Methodik

Priority Pass hat für die diesjährige Preisverleihung mehr als 52.000 Bewertungen von seinen Mitgliedern über die Website und die App von Priority Pass erhalten. Mitglieder vergeben Bewertungen zu einer breiten Auswahl an Kriterien wie Lounge-Qualität insgesamt, Erfrischungen, Personal, Business-Einrichtungen und Ambiente.

Über Priority Pass

Priority Pass ist das originale und marktführende Flughafenerlebnisprogramm. Es bietet anspruchsvollen Vielreisenden Zugang zu mehr als 1.200 Lounges und Flughafenerlebnissen in mehr als 500 Städten in 143 Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich einer wachsenden Anzahl von Dining- und Spa-Angeboten weltweit, die in der gleichen Weise wie Lounges zugänglich sind. Über die Priority Pass App für iOS und Android können Mitglieder schnell und einfach Locations finden, die Mitgliedern von Priority Pass offenstehen, sofort ihre Besuchsberechtigung überprüfen und ihre digitale Mitgliedskarte verwenden, um Flughafen-Lounges und -Erlebnisse zu nutzen.

Priority Pass wird betrieben von Collinson , einem weltweit führenden Anbieter von Vorteils- und Treueprogrammen für Kunden. Collinson bietet hervorragende Reise-, Versicherungs- und Assistenzprodukte mit einem herausragenden Nutzenversprechen sowie Treuelösungen an, die tiefere, wertvollere Kundenbeziehungen schaffen. Seit mehr als 30 Jahren entscheiden sich die weltweit führenden Zahlungsnetzwerke, mehr als 600 Banken, mehr als 90 Fluggesellschaften und mehr als 20 Hotelgruppen für uns, damit wir für sie Kundenerlebnisse entwickeln, die Wettbewerbsvorteile liefern. Dies ermöglicht es ihnen, die profitabelsten, jedoch anspruchsvollsten Kunden zu gewinnen, zu engagieren und zu binden.

