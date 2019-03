Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst

Zukunftstag für Mädchen und Jungen Berufsorientierung für Schüler am Klinikzentrum Westerstede

Westerstede (ots)

Der Schulranzen durfte einmal zu Hause bleiben! Den Blick in die Zukunft gerichtet, konnten Schülerinnen und Schüler aus dem Ammerland praktische Einblicke in die vielfältige Berufswelt eines Krankenhauses am Klinikzentrum Westerstede erhalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ammerland-Klinik GmbH und des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede gaben den jungen Gästen durch verschiedene Vorträge und Führungen genaue Einblicke in die Berufswelt der Gesundheitsbranche. So konnten sie erfahren, wie man Ärztin/Arzt wird, was ein/e Physiotherapeut/in alles wissen sollte oder welcher Schulabschluss Voraussetzung ist, um als Operationstechnische/r Assistent/in zu arbeiten. In der Krankenpflegeschule bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Überblick, wie angehende Pflegerinnen und Pfleger auf die Versorgung von Patienten vorbereitet werden. Auch solche Berufe, die nicht mit der Arbeit am Patienten zu tun haben, aber ebenso in ein Krankenhaus gehören, lernten die Jugendlichen kennen. So ist neben ärztlichem und Pflegepersonal auch der kaufmännische Nachwuchs von Bedeutung. Der Zukunftstag gehört zu einem bundesweiten Berufsorientierungsprogramm für Mädchen und Jungen zwischen 11 und 13 Jahren und findet im jährlichen Rhythmus statt. Das Klinikzentrum Westerstede ist regelmäßig daran beteiligt und wird seine Türen auch im nächsten Jahr wieder für interessierte Mädchen und Jungen öffnen. Über die vielfältigen und spannenden Berufsperspektiven zu informieren die ein Krankenhaus bietet, und dabei auch den Abbau geschlechterspezifischer Berufswahlverhalten darzustellen, ist Ziel des Zukunftstages am Klinikzentrum. Mit regem Interesse und Wissensdurst beteiligten sich die insgesamt 80 Schülerinnen und Schüler am Programm des Klinikzentrums. Wir bedanken uns für die mitgebrachte Neugier, freuen uns, den Mädchen und Jungen etwas für Ihre Berufsorientierung mit auf den weiteren Weg gegeben zu haben, und sehen der nächsten Veranstaltung bereits gespannt entgegen.

