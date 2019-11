Clarivate Analytics

Liste der Global "Highly Cited Researchers" für 2019 gibt Spitzentalente in den Natur- und Sozialwissenschaften bekannt

London und Philadelphia (ots/PRNewswire)

Forscher in den Vereinigten Staaten dominieren weiterhin die Liste; das chinesische Festland beherbergt die zweitgrößte Konzentration der am meisten zitierten Wissenschaftler und überholt damit das Vereinigte Königreich.

Die Web of Science Group, ein Unternehmen von Clarivate Analytics, hat heute ihre jährliche Liste der Highly Cited Researchers veröffentlicht. Die mit Spannung erwartete Liste identifiziert Forscher und Sozialwissenschaftler, die mehrere wissenschaftliche Arbeiten produziert haben und deren Veröffentlichungen, sortiert nach Fachgebieten und Jahren, unter den ersten 1 % der veröffentlichten Zitate in ihrem Fachbereich rangieren, was einen signifikanten Forschungseinfluss unter ihren Kollegen belegt.

Die Methodik, die das "Who is who" der einflussreichsten Forscher bestimmt, stützt sich auf Daten und Analysen der Bibliometrie-Experten des Institute for Scientific Information der Web of Science Group.

Die wichtigsten Ergebnisse für 2019 zeigen:

- 6.216 Highly Cited Researchers in verschiedenen Bereichen aus fast 60 Nationen. - Die Vereinigten Staaten beheimaten die meisten dieser Highly Cited Researchers, mit 2.737 Autoren, die insgesamt 44 % der gelisteten Forscher ausmachen. Die Harvard University mit 203 Forschern ist die Institution mit der höchsten Konzentration an Highly Cited Researchers weltweit. Kalifornien erweist sich ebenfalls als eine Brutstätte für Talent, mit der Stanford University (103) und der University of California mit ihren Campussen in Berkeley, San Diego und Los Angeles, denen jeweils mehr als 50 dieser Forscher angehören. - Das chinesische Festland hat einen enormen Anstieg erlebt, mit 636 der meist zitierten Forscher, verglichen mit 482 im Jahr 2018. In den 21 Fachgebieten des Essential Science Indicator ( ESI ) gab es seit 2014 einen Anstieg um das Dreifache. - Mit der steigenden Anzahl an Highly Cited Researchers in China gingen die Zahlen in anderen Nationen zurück. Dieses Jahr ist die Anzahl der Highly Cited Researchers an Institutionen im Vereinigten Königreich auf 516 gefallen, verglichen mit 546 im Jahr 2018. Auch in Deutschland und den Niederlanden ist die Zahl gesunken. - Die diesjährige Liste umfasst 23 Nobelpreisträger, darunter drei, die in diesem Jahr bekanntgegeben wurden: Gregg L. Semenza von der Johns Hopkins University (Physiologie oder Medizin), John B. Goodenough von der University of Texas at Austin (Chemie) und Esther Duflo vom Massachusetts Institute of Technology (Ökonomik). - Die diesjährige Liste der meist zitierten Forscher enthält auch 57 Citation Laureates (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2646289-1&h =4035382608&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den %26o%3D2646289-1%26h%3D2250260215%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclariva te.com%252Fwebofsciencegroup%252Fsolutions%252Fcitation-laureates%2 52F%26a%3DCitation%2BLaureates&a=Citation+Laureates), die aufgrund ihrer häufigen Zitierung in wissenschaftlichen Veröffentlichungen von der Web of Science Group als Favoriten auf eine zukünftige Auszeichnung mit einem Nobelpreis eingestuft werden. - 3.517 Forscher werden für ihre Leistung in den 21 ESI -Feldern und 2.491 für feldübergreifende Leistungen ausgezeichnet, wobei manche dieser insgesamt 6.008 Highly Cited Researchers für mehr als einen Bereich gewürdigt wurden. Dies ist das zweite Jahr, in dem Forscher mit feldübergreifendem Einfluss - also Forscher mit höchst einflussreichen Veröffentlichungen und Fachartikeln in mehreren Fachdisziplinen - identifiziert wurden. - Von den Forschern, die in den 21 ESI -Kategorien als "highly cited" benannt werden, erscheinen 185 bzw. 5% in je zwei ESI -Bereichen, während 11 der Forscher eine außergewöhnlich breit gefächerte Leistung zeigen, indem sie in sogar drei Kategorien als "highly cited" ausgezeichnet werden. Sie stammen aus allen Bereichen der Welt - Nordamerika, Europa, Asien und Naher Osten. - Australische Forschungsinstitute beeindrucken auch weiterhin. Die Zahl der meist zitierten Forscher, die einer oder mehreren der 21 Bereiche angehören, hat sich in sechs Jahren mehr als verdreifacht und stieg von 80 im Jahr 2014 auf 271 im Jahr 2019. Australische Forschungseinrichtungen scheinen seit 2014 eine beträchtliche Anzahl an Highly Cited Researchers rekrutiert und gleichzeitig auch die Zahl ihrer einheimischen Highly Cited Researchers erhöht zu haben.

David Pendlebury, Senior Citation Analyst am Institute for Scientific Information, sagte: "Die Anerkennung und Unterstützung dieser außergewöhnlichen Forscher ist für die jeweiligen Nationen bzw. für Institutionen und deren Entwicklungspläne zugunsten eines effizienten und beschleunigten Fortschritts sehr wesentlich. Die Liste der Highly Cited Researchers identifiziert jene kleine Gruppe an Forschern und Wissenschaftlern, dank derer die Grenzen des Wissens erheblich erweitert werden. Diese Forscher schaffen einen wesentlichen Gewinn für die Gesellschaft und tragen zu Innovation und Wissen bei, die die Welt gesünder, wohlhabender, nachhaltiger und sicherer machen."

Die Nationen und Regionen mit den am häufigsten zitierten Forschern waren:

Nationen (primär) HCR insgesamt HCR in Prozent Vereinigte Staaten 2737 44 % Festlandchina 636 10,2 % Vereinigtes Königreich 516 8,3 % Deutschland 327 5,3 % Australien 271 4,4 % Kanada 183 2,9 % Niederlande 164 2,6 % Frankreich 156 2,5 % Schweiz 155 2,5 % Spanien 116 1,9 %

Tabelle 1: Die Highly Cited Researchers repräsentieren mehr als 60 Nationen, jedoch stammen 85 % von ihnen aus nur 10 Ländern und 72 % aus den ersten fünf - eine bemerkenswerte Konzentration von Top-Talenten.

Institutionen Land oder Anzahl Region der HCRs Harvard University Vereinigte 203 Staaten Stanford University Vereinigte 103 Staaten Chinesische Akademie Festlandchina 101 der Wissenschaften Deutschland 73 Max-Planck-Gesellschaft Broad Institute Vereinigte 60 Staaten University California Vereinigte 58 Berkeley Staaten Washington University Vereinigte 55 St. Louis Staaten Duke University Vereinigte 54 Staaten Massachusetts Institute Vereinigte 54 of Technology (MIT) Staaten Memorial Sloan Vereinigte 54 Kettering Cancer Center Staaten University California Vereinigte 54 San Diego Staaten University California Vereinigte 52 Los Angeles Staaten Yale University Vereinigte 51 Staaten Cambridge University Vereinigtes 50 Königreich Columbia University Vereinigte 47 Staaten Johns Hopkins Vereinigte 45 University Staaten University of Oxford Vereinigtes 44 Königreich Cornell University Vereinigte 42 Staaten Tsinghua-Universität Festlandchina 42 University College Vereinigtes 40 London Königreich

Tabelle 2: "Home to Highly Cited Researchers" - Zugehörigkeit zu Institutionen und Organisationen nach Angabe der Forscher.

Die Daten stammen aus 21 Forschungsfeldern innerhalb der Essential Science Indicators, einer Komponente von InCites. Es werden Zitate bzw. angeführte Referenzen in bestimmten Gruppen von Fachzeitschriften und, im Fall von multidisziplinären Zeitschriften wie Nature und Science, in veröffentlichten wissenschaftlichen Abhandlungen zu einem bestimmten Fachbereich analysiert. Diese auf Perzentilen basierte Auswahlmethode beseitigt den Zitiervorteil in Bezug auf ältere im Vergleich zu kürzlich veröffentlichten Arbeiten, da Arbeiten in derselben Jahreskohorte gegen andere abgewogen werden.

Die vollständige Liste und Zusammenfassung der Highly Cited Researchers 2019 finden Sie hier, und die zugrunde liegende Methodik finden Sie hier.

