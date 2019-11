Clarivate Analytics

OpSec Security übernimmt das MarkMonitor Markenschutzgeschäft von Clarivate Analytics

München (ots/PRNewswire)

Der Zusammenschluss der Branchenführer für Online- und Offline-Markenschutz bietet Unternehmen weltweit ein integriertes Ende-zu-Ende-Erlebnis

OpSec Security, ein Portfolio-Unternehmen von Investcorp und ein weltweit führender Anbieter von Markenschutz-Lösungen zur Bekämpfung von Fälschungen, und Clarivate Analytics plc (NYSE:CCC;CCC.WS), ein weltweit führender Anbieter von zuverlässigen Erkenntnissen und Analysen zur Beschleunigung von Innovationen, geben heute die Übernahme des Markenschutz-Geschäfts von Clarivate durch OpSec bekannt. OpSec Security wird das Geschäft von Clarivate für den Online-Markenschutz, Anti-Piraterie und Betrugsbekämpfung von MarkMonitor übernehmen. Clarivate behält das MarkMonitor Domain Management Geschäft.

Seit Jahrzehnten sind OpSec und MarkMonitor führend in der Verwaltung von Markenschutz-Programmen für einige der anspruchsvollsten Marken der Welt. Beide haben anerkannte "Best Practices" für die Branche definiert. Durch die Kombination von Fachwissen und branchenführenden Technologien erhalten Unternehmen Zugang zu einer integrierten Ende-zu-Ende-Lösung, um Umsatzströme, Produktintegrität und Markenreputation umfassend und effizient zu schützen.

"OpSec hat eine marktführende Position aufgebaut und behauptet, weil wir konsequent innovativ vorgehen und in Lösungen investieren, die die Anforderungen unserer Kunden an den Markenschutz erfüllen", sagt Richard Cremona, CEO von OpSec Security. "Die Integration des branchenführenden Online-Markenschutz-Programms von MarkMonitor in das OpSec-Lösungsportfolio erweitert und verstärkt unser Engagement, Marken bei der Bekämpfung der zunehmenden Probleme durch Piraterie, Betrug, Fälschungen und Traffic-Umleitungen sowohl in der Offline- als auch in der Online-Welt zu unterstützen. Unser gemeinsames Know-how und unsere branchenführenden Technologien werden einen neuen Standard schaffen und die Maßstäbe für den globalen Markenschutz erhöhen."

Jerre Stead, Executive Chairman und CEO von Clarivate Analytics, kommentiert die Übernahme: "Das Online-Markenschutzgeschäft von MarkMonitor blickt auf eine 20-jährige Erfahrung zurück. Sie fußt auf erfolgreichen Ergebnissen für einige der weltweit größten Marken. Wir sind überzeugt, dass das MarkMonitor Markenschutzgeschäft - und seine hochkarätige Kundenbasis - unter OpSecs neuer Führung und seinem bewährten Innovationsengagement erfolgreich sein werden. Unsere Vision bei Clarivate ist es, Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen Innovationen zu schaffen, zu schützen und immer weiter zu fördern. Indem wir unsere Angebote kontinuierlich optimieren, können wir Unternehmen im Bereich des geistigen Eigentums mit innovativen, integrierten IP-Lösungen für Patente, Marken und Domainregistrierungen noch besser bedienen."

Guggenheim Securities, LLC ist bei der Übernahme exklusiver Finanzberater und Holland & Knight LLP Rechtsberater von Clarivate Analytics.

Die Übernahme wird voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Über OpSec Security

OpSec Security ist Marktführer bei der Bekämpfung von Fälschungen von Marken, Bankkarten, Regierungsdokumenten und Währungen. OpSec bietet eine umfassende Palette von Ende-zu-Ende-Lösungen, einschließlich fortschrittlicher physischer Sicherheitstechnologien, Track-and-Trace-Services sowie Online- und E-Commerce-Überwachung und -Analyse für Tausende von Unternehmen aller Branchen sowie für 50 Regierungen weltweit. OpSec ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OpSec Security Group Limited und betreibt Produktions- und Softwareentwicklungseinrichtungen und Labors in den USA, Großbritannien und Deutschland sowie Vertriebsniederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.opsecsecurity.com. Folgen Sie OpSec auf Twitter @OpSecSecurity, Facebook und LinkedIn.

Über Clarivate Analytics

Clarivate Analytics ist ein weltweit führender Anbieter von zuverlässigen Erkenntnissen und Analysen, die das Innovationstempo beschleunigen. Basierend auf einem Erfahrungsschatz von mehr als 150 Jahren haben wir einige der vertrauenswürdigsten Marken in der Welt der Innovationen etabliert, darunter Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor und Techstreet. Heute ist Clarivate Analytics ein neues und unabhängiges Unternehmen mit einer mutigen unternehmerischen Mission. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Zeit von neuen Ideen bis hin zu zukunftsweisenden Innovationen radikal zu verkürzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clarivate.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und die hierin enthaltenen mündlichen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen zu Clarivate Analytics enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen die aktuellen Erwartungen oder Prognosen von Clarivate Analytics über zukünftige Ereignisse dar und können Aussagen über Ergebnisse, erwartete Synergien und andere zukünftige Erwartungen beinhalten. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Clarivate Analytics liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Inhalten unterscheiden, werden ausführlicher erläutert unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Prospekt, wie er bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") am 9. September 2019 eingereicht wurde (Aktenzeichen 333-233590), sowie in unseren anderen Unterlagen bei der SEC. Clarivate Analytics übernimmt keine Verpflichtung, die hier gemachten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Clarivate und sein Logo sowie alle anderen hier verwendeten Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden unter Lizenz verwendet.

