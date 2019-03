Clarivate Analytics

Norwegen wählt Web of Science-Daten zur Stärkung der nationalen Bibliometrie-Datenbank

Norwegens UNIT (Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research), das im Namen des Ministeriums für Bildung und Forschung tätig ist, hat die Web Science Group als alleinigen Datenanbieter für ein neues nationales Forschungsevaluationsprojekt gewählt.

Die Web Science Group, ein Clarivate Analytics-Unternehmen, wird eine innovative nationale Infrastruktur für Bibliometrie (National Infrastructure for Bibliometrics) liefern, die aus bibliometrischen Daten internationaler wissenschaftlicher Publikationen besteht, welche gezielt zu Forschungs-, Analyse- und Berichterstattungszwecken verfasst wurden. Die nationale Infrastruktur für Bibliometrie wird Norwegen dabei unterstützen, die Kapazitäten des Landes auf dem Gebiet der Bibliometrie zu erweitern und Akademiker, Institutionen und Forschungsförderer dazu befähigen, Vergleiche zwischen heimischen und internationalen Forschungsarbeiten problemloser zu verstehen und anstellen zu können.

Annette Thomas, CEO der Web Science Group, äußerte sich wie folgt: "Die Web Science Group betrachtet sich als privilegiert, eine solch bedeutende Rolle bei der Forschungsoutput-Evaluation Norwegens spielen zu dürfen und norwegische Forscher dabei zu unterstützen, ihr Wissen zu optimieren, Qualität zu verbessern und Wissenszugang sicherzustellen. Web of Science hat weiterhin die Führungsrolle im Bereich der Forschungsevaluation von Weltklasseniveau inne und liefert Daten für das Research Excellence Framework 2021 Großbritanniens (REF), für den australischen Forschungsrat und nun auch für Norwegen."

Das Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education (NIFU) wird als erstes Forschungsinstitut von der nationalen Infrastruktur für Bibliometrie profitieren. Die Daten werden im Rahmen von NIFUs Tätigkeiten für den Forschungsrat verwendet.

Sveinung Skule, Direktor des NIFU, erklärte: "Der Zugang zu internationalen Daten wird völlig neue Möglichkeiten für die Analyse von Forschungsergebnissen in Form von wissenschaftlichen Veröffentlichungen mitsichbringen. Dies ist insbesondere für internationale Vergleichsstudien von Bedeutung, d.h. Vergleiche zwischen Norwegen und anderen Ländern sowie für grundlagenorientiertere Forschungsarbeiten zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Wir werden dazu in der Lage sein, die Auswirkungen von Forschungsmaßnahmen und -instrumenten zu überwachen, zu verstehen und zu untersuchen."

Unit - The Norwegian Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Forschung und Hochschulbildung. Unit spielt eine zentrale Rolle bei der Verlaufsuntersuchung der Digitalisierungsrichtlinien der Regierung und unterhält seinen Hauptsitz in Trondheim sowie eine Niederlassung in Oslo.

Die Web of Science Group widmet sich der Organisation weltweiter Forschungsinformationen, um der akademischen Welt, Konzernen, Verlagen und Regierungen zu beschleunigteren Forschungsunterfangen zu verhelfen. Die Gruppe wird vom Web of Science betrieben - dem weltweit umfangreichsten verlagsneutralen Zitationsindex und Forschungsplattform für Intelligenz. Zu den zahlreichen renommierten Marken der Gruppe zählen Converis, EndNote, Kopernio, Publons, ScholarOne sowie das Institute for Scientific Information (ISI). Die Web of Science Group ist ein Clarivate Analytics-Unternehmen.

Clarivate Analytics ist der weltweit führende Anbieter zuverlässiger Erkenntnisse und Analysen zur Beschleunigung der Innovation. Auf einem über eineinhalb Jahrhunderte zurückgehenden Erbe aufbauend haben wir einige der vertrauenswürdigsten Marken im Lebenszyklus der Innovation entwickelt, zu denen Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor und Techstreet zählen.

Diese Pressemitteilung und mündlichen Erklärungen, die bezüglich in dieser Veröffentlichung enthaltener Informationen getätigt werden, können in Bezug auf Clarivate Analytics zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.

