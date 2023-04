LexisNexis Risk Solutions

Verantwortliche im Bereich Finanzkriminalität setzen auf Verhaltensbiometrie zur Bekämpfung von Scams

Experten für Betrugsprävention untersuchen, wie Verhaltensbiometrie dazu beitragen kann, Kunden zu schützen und eine optimale Kundenerfahrung mit passiver Authentifizierung zu bieten

LexisNexis® Risk Solutions hat ein von Aite-Novarica verfasstes Whitepaper veröffentlicht, das sich mit den Herausforderungen befasst, die sich aus der zunehmenden digitalen Nutzung und den hohen Erwartungen von Verbrauchern an Online-Transaktionen ergeben.

Das White Paper "Multifaceted Fraud Attacks: Behavioral Biometrics as a Defensive Tool" erklärt, dass die meisten Menschen seit Beginn der Pandemie immer häufiger Person-to-Person (P2P) Zahlungsplattformen nutzen. Eine Verbraucherumfrage zeigt jedoch, dass 10 % der befragten US-Bürger diese Dienste weniger häufig nutzen, ebenso wie 9 % der britischen Verbraucher und 7 % in Singapur. Von den Verbrauchern, die die Nutzung von P2P-Diensten reduziert haben, änderte ein erheblicher Anteil ihr Verhalten aufgrund von Betrugsbedenken, in den USA (43 %), Großbritannien (46 %) und Singapur (35 %).

"Verantwortliche im Bereich Finanzkriminalität sind zutiefst beunruhigt über die zunehmenden Betrugsangriffe und die Auswirkungen, die diese auf die Verbraucher und den Ruf ihres Unternehmens haben, wenn es zu Verlusten kommt", sagte Stephen Topliss, Vice President, Fraud and Identity Strategy, LexisNexis Risk Solutions. "Unternehmen brauchen eine möglichst multidimensionale Sicht auf eine Identität, um hochwertige Entscheidungen treffen zu können. Die Verhaltensbiometrie ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden eine optimale Erfahrung zu bieten, indem sie sie passiv authentifizieren und nur dann zusätzliche Schritte einfügen, wenn ein höheres Risiko besteht."

Weitere Ergebnisse des Whitepapers zeigen, dass 48 % der Verantwortlichen im Bereich Finanzkriminalität Betrugsangriffe auf Verbraucher zu ihren größten Bedenken für das Jahr 2022 zählen, was die Rahmenbedingungen für die Transaktionskontrolle betreffen. Scams sind nicht nur für einen erheblichen Teil der Betrugsfälle verantwortlich, sondern stellen auch eine große Herausforderung dar, da eine Betrugsaktivität erst dann vollständig ausgeführt werden kann, sobald der reale Kunde damit agiert.

Immer mehr Unternehmen haben damit begonnen, die Verhaltensbiometrie in ihre Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu integrieren. Laut dem White Paper setzen Verantwortliche im Bereich Finanzkriminalität in Nordamerika ihre Zufriedenheit mit verhaltensbiometrischen Lösungen an zweite Stelle nach den von ihnen verwendeten Risk Engines ein. Die Zufriedenheit der Geschäftskunden mit Verhaltensbiometrie liegt über etablierteren Ansätzen wie der Identitätsüberprüfung durch Dritte, der Bewertung durch Kreditauskunfteien und der Überprüfung von Gerätebesitz und -historie.

"Die Einführung der verhaltensbiometrischen Technologie ist sowohl aus Sicht der Betrugsprävention als auch aus Sicht der Kundenerfahrung interessant", so Jim Mortensen, strategischer Berater der Aite-Novarica Group. "Die Leistung ist attraktiv, da sie die Nutzer passiv im Hintergrund authentifiziert und kein aktives Eingreifen des Kunden über die normale Nutzung der App oder Website hinaus erfordert."

Verhaltensbiometrie und verwandte Technologien zur Risikobewertung können Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Betrug und Authentifizierung zu meistern. Die Verhaltensbiometrie analysiert, die Art und Weise wie eine Person mit einem Gerät interagiert, einschließlich Attributen wie dem Winkel, in dem ein Verbraucher ein Mobiltelefon oder Tablet hält, dem Druck, den er auf den Bildschirm ausübt, Wischbewegungen auf der Oberfläche und Richtungsbewegungen, sowie Tipprhythmus und andere Arten der Tastaturbenutzung. Sie arbeitet vollständig im Hintergrund, ohne unnötige Reibung hinzuzufügen, um ein einzigartiges Profil zu erstellen, das dabei helfen kann, echte Benutzerinteraktionen zu authentifizieren und böswillige Akteure sowie Sitzungen zu erkennen, bei denen legitime Benutzer möglicherweise auf Anweisung eines böswilligen Akteurs handeln.

Zu den häufigsten Bedenken der Verantwortlichen im Bereich Finanzkriminalität gehören auch verschiedene Arten von Verlusten aufgrund von Anwendungsbetrug, wobei ungedeckte Schecks, Mule-Aktivitäten und synthetische Identitäten von 22 % der Verantwortlichen als die beiden größten Bedenken genannt werden. Für Betrugsermittler kann es schwierig sein, synthetische Identitäten zu erkennen, da sie Verbrauchern ähnlich sein können, die neu im Land sind oder noch kein Kreditprofil haben. Eine mehrdimensionale Betrachtung der Antragsteller hilft den Verantwortlichen für Finanzkriminalität, verdächtige Identitäten zu erkennen und besser informierte Entscheidungen zu treffen.

Ein mehrschichtiger Ansatz von Risikolösungen, einschließlich verhaltensbiometrischer Tools wie LexisNexis® BehavioSec®, verbessert die Fähigkeit einer Organisation, Betrug zu erkennen, indem es eindeutige Verhaltensmuster identifiziert. LexisNexis BehavioSec liefert Übereinstimmungswerte, die angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass das Verhalten mit dem echten Verbraucher übereinstimmt oder mit ungewöhnlichem Verhalten und Coaching zusammenhängt, das auf einen Betrug hinweist.

Laden Sie das Whitepaper von Aite-Novarica "Multifaceted Fraud Attacks: Behavioral Biometrics as a Defensive Tool" hier herunter (nur auf Englisch verfügbar).

Methodik Das White Paper basiert auf der laufenden Branchenforschung der Aite-Novarica Group zu Trends in der Finanzdienstleistungsbranche in Bezug auf Betrugsbedrohungen und Betrugserkennungs- und -vermeidungssysteme. Diese Forschung umfasst auch Erkenntnisse aus Umfragen unter Betrugsverantwortlichen der Branche sowie aus quantitativen Studien über die Erfahrungen von Verbrauchern mit Betrug und deren Bemühungen zur Betrugsbekämpfung. Ergänzt wird die Studie durch Interviews mit Lösungsanbietern zu Themen, die für ihre potenziellen Kunden von größter Bedeutung sind, sowie durch direkte Gespräche mit Betrugs- und Sicherheitsexperten, die für den Schutz ihrer Finanzdienstleistungsunternehmen kämpfen.

Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen.

