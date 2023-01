LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions ist eines der führenden Unternehmen im Identity Verification Solutions, Q4 2022 Report

Atlanta (ots/PRNewswire)

LexisNexis Risk Solutions erhielt für 17 Kriterien die höchstmögliche Bewertung

LexisNexis® Risk Solutions wurde in The Forrester Wave™: Identity Verification Solutions, Q4 2022 Report als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Die Ergebnisse des Reports basieren auf einer Bewertung nach 22 Kriterien in drei Kategorien: Angebot, Strategie und Marktpräsenz.

LexisNexis Risk Solutions erhielt bei 17 der bewerteten Kriterien die höchstmögliche Bewertung von 5,0 Punkten. Der Forrester Research Report hebt folgendes hervor: "Mit der Zunahme von Identitätsdiebstählen in allen Branchen rückt die Identity Verification (IDV) immer mehr in den Mittelpunkt der digitalen Kundenerfahrung", und "LexisNexis Risk Solutions bietet eine umfassende IDV-Lösung an".

Kimberly Sutherland, Vice President of Fraud and Identity Strategy für Nordamerika bei LexisNexis Risk Solutions, sagte: "Das Ranking von Forrester bestätigt uns in unserem Engagement, vertrauenswürdige Verbraucherinteraktionen und Betrugserkennung durch ein umfassendes Angebot von Betrugsrisiko-, Verifizierungs- und Authentifizierungstools zu ermöglichen. Infolgedessen erhalten unsere Kunden sofortige, bedarfsgerechte Einblicke, die es ihnen ermöglichen, Betrug zu bekämpfen und gleichzeitig ein positives Kundenerlebnis zu bieten."

LexisNexis Risk Solutions erhielt in der Kategorie Angebot für 10 von 11 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl. Forrester gab dem Unternehmen außerdem die höchstmögliche Bewertung für fünf Kriterien in der Kategorie Strategie für Produktvision, Ausführungsplan, geplante Erweiterungen, Liefermodell sowie unterstützende Produkte und Dienstleistungen. Laut dem Bericht von Forrester Research verfügt LexisNexis Risk Solutions über eine "zukunftsweisende Produktvision und Ausführungsplanung" und eignet sich gut für "Unternehmen, die eine Allround-IDV-Lösung mit guter geografischer Abdeckung suchen".

Das Anbieterprofil von LexisNexis Risk Solutions im Forrester Report spiegelt einige der Übernahmen des Unternehmens im Bereich der Betrugsbekämpfung der letzten Jahren wider: ThreatMetrix®, ID Analytics® und Emailage®. Durch diese integrierten Funktionen und die kürzlich hinzugekommene modernste verhaltensbiometrische Technologie durch die Übernahme von BehavioSec® bietet LexisNexis Risk Solutions seinen Kunden mit einer Reihe von Risikobewertungs- und Authentifizierungstools aussagekräftige Erkenntnisse.

Sutherland fügte hinzu: "Wir werden weiterhin innovativ sein, um risikobasierte Identitäts- und Authentifizierungslösungen zu entwickeln, die Kunden vor Betrug schützen und ein harmonisches Kundenerlebnis bieten. Unsere umfassende Produkt-Roadmap und die fortschrittlichen Funktionen unserer Plattform und Portale zur Bekämpfung von Betrug sorgen dafür, dass wir uns auf künftige Innovationen konzentrieren können und gleichzeitig in Lösungen verwurzelt bleiben, die unseren Kunden helfen, ihre Herausforderungen zu meistern und ihre Unternehmen zu unterstützen."

Laden Sie den vollständigen Forrester Wave™: Identity Verification Solutions Q4 2022 Report herunter (nur auf Englisch verfügbar).

Erfahren Sie, warum Forrester Research Inc. LexisNexis Risk Solutions als führend im Bereich IDV eingestuft hat. Entdecken Sie unsere Identity Verification and Authentication Solutions.

Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für ein breites Spektrum von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden an. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.risk.lexisnexis.com/ and www.relx.com.

nvetter@montiethco.com

Original-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell