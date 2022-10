LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions wird in zwei neuen Chartis Research-Reports über KYC-Datenlösungen sowie Watchlist-Screening und -Monitoring als Kategorieführer anerkannt

LexisNexis® Risk Solutions wurde von Chartis Research, dem führenden globalen Anbieter von Recherchen und Analysen im Bereich Risikotechnologie, in zwei neuen Reports über Know-Your-Customer (KYC/Anti-Money Laundering (AML)) Datenlösungen und Watchlist-Monitoring-Lösungen als Category Leader bewertet. In beiden Reports wird der Chartis RiskTech Quadrant© verwendet, eine umfassende Methodik mit gründlicher unabhängiger Recherche und einem klaren Bewertungssystem, um zu erklären, welche Technologielösungen die Anforderungen einer Organisation am besten erfüllen.

Bei der Bewertung der KYC-Technologie von LexisNexis Risk Solutions berücksichtigte Chartis verschiedene Faktoren wie Sanktionen und Watchlist-Daten, negative Nachrichten, PEPs, digitale Identität, Beziehungen zwischen Unternehmen, Risiken bei handelsbezogener Finanzkriminalität und geografische Abdeckung. Die integrierten KYC-Tools von LexisNexis Risk Solutions bilden die Grundlage für eine effektive Strategie zum Management des Kunden-Lifecycle, die die aktuelle Risikolage im Bereich der Financial Crime Compliance widerspiegelt und das Kerngeschäft globaler Finanzinstitute unterstützt.

„LexisNexis Risk Solutions hat sein robustes Portfolio an Datenlösungen weiter ausgebaut, was sich in seiner Position als Category Leader im Chartis RiskTech Quadrant für KYC/AML-Datenlösungen widerspiegelt", so Phil Mackenzie, Research Principal bei Chartis. „Neben seiner einzigartigen Position im digitalen Bereich und im Einzelhandel weitet LexisNexis Risk Solutions seine Fähigkeiten auch in neue Bereiche aus, wie zum Beispiel des Schiffsverkehrs und Effizienzsteigerungen in Bezahlsystemen."

Als Category Leader für Watchlist-Monitoring-Lösungen hat Chartis LexisNexis Risk Solutions in Bereichen wie Marktpräsenz, geografische Abdeckung, Echtzeitfähigkeiten, Datenmethodik, Lösungsimplementierung, Reporting und Prüfverfahren bewertet. LexisNexis Risk Solutions bietet eine konfigurierbare, durchgängige Lösung für das Screening von Watchlists, die es Unternehmen ermöglicht, das erste Screening und das laufende Monitoring während der gesamten Kundenbeziehung zuverlässig durchzuführen.

Durch die von LexisNexis Risk Solutions angebotene Produktreihe - einschließlich LexisNexis® Firco™ Insight, LexisNexis® Firco™ Compliance Link, LexisNexis® Firco™ Continuity und LexisNexis® Bridger Insight® XG mit LexisNexis® World Compliance™ Data - haben Kunden Zugang zu aktuellen und ständig aktualisierten Informationen über Beobachtungslisten und Sanktionen sowie zu innovativer Screening-Technologie. Die Kunden können von einer beschleunigten Prüfung und Monitoring in jeder Phase des Lebenszyklus profitieren.

"Die Breite und Tiefe des Angebots von LexisNexis Risk Solutions für das Screening und Monitoring von Watchlists ermöglicht es, Herausforderungen in einem breiten Spektrum von Marktanforderungen zu bewältigen, mit gut verpackten Lösungen für den Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die in der Lage sind, große Mengen von Datensätzen und Warnungen zu verarbeiten", sagte Nick Vitchev, Research Director bei Chartis. "Zu den Unterscheidungsmerkmalen gehören die Flexibilität, die Möglichkeit zur Echtzeitbewertung und die Fähigkeit, große Mengen an Alerts zu verarbeiten. Zusammen mit der zusätzlichen Orchestrierungsplattform, die ein Transaktions-Monitoring beinhaltet, hat dies zu seiner Position als Category Leader beigetragen."

"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung für unsere Kombination aus umfangreichen Datenressourcen, fortschrittlicher proprietärer Verknüpfungstechnologie, analytischen Erkenntnissen und integrierter Entscheidungsfindung", so Leslie Bailey, Vice President, Financial Crime Compliance, LexisNexis Risk Solutions. "Diese Auszeichnungen zeigen die beträchtlichen Vorteile, die unsere Lösungen für das KYC- und End-to-End-Screening von Watchlists unseren Kunden bieten, sei es, sie bei der Einhaltung globaler regulatorischer Vorschriften zu stärken, Management- und Compliance-Workflows zu vereinfachen, die Effektivität von Risikoprofilen zu erhöhen oder die Transparenz potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität zu verbessern."

Erfahren Sie, warum Chartis LexisNexis Risk Solutions als Kategorieführer für AML-Lösungen und Watchlist Monitoring ausgewählt hat (nur auf Englisch). Hier kann man mehr über unser Financial Crime Compliance Portfolio erfahren.

Über LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für ein breites Spektrum von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden an. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, und wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.risk.lexisnexis.com und www.relx.com.

Über Chartis Research

Chartis Research ist der führende globale Anbieter von Recherchen und Analysen für Risikotechnologie. Das Unternehmen gehört zu Infopro Digital, zu dem führende Marken wie Risk und WatersTechnology gehören. Chartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei der Steigerung ihrer Geschäftsleistung durch ein verbessertes Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu unterstützen und Kunden dabei zu helfen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem es eingehende Analysen und umsetzbare Ratschläge zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie bereitstellt.

