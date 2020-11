LexisNexis Risk Solutions

Verstärkung der Betrugsprävention durch die Einführung von LexisNexis Emailage

Brandneues E-Mail Betrugserkennungsprodukt von Emailage und LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions, weltweit führender Anbieter von Daten- und hochentwickelten Analyselösungen, gab heute den Start von LexisNexis® Emailage® bekannt. LexisNexis® Emailage ist eine neue, leistungsstarke Lösung zur Bewertung des Betrugsrisikos, die auf E-Mail-Informationen basiert und Unternehmen dabei hilft, eine nahtlose Benutzererfahrung mit einer robusten Betrugserkennung- und prävention in Einklang zu bringen. Diese verstärkte Betrugsprävention hilft Unternehmen, Herausforderungen beim Einschätzen von Risiko besser zu managen, indem Transaktionen schneller genehmigt und sich rapide verändernde Betrugstaktiken bei digitalen Transaktionen effektiver überlistet werden können.

LexisNexis Emailage definiert die Betrugserkennung neu, indem E-Mail-Intelligenz als zentrale Risikokennung verwendet wird. E-Mail ist eine eindeutige globale Kennung, die digitale Engagements und Transaktionen in jeder Branche freischaltet, da sie eine der am häufigsten verwendeten Merkmale einer Online-Transaktion ist. E-Mails sind reich an Transaktionsverläufen und schwer zu ändern, da sie mit den Online-Konten einer Person verknüpft sind.

"Verbraucher möchten über eine zunehmende Anzahl von Kanälen eine Verbindung herstellen und erwarten jedes Mal ein konsistentes, reibungsloses Erlebnis. Unternehmen sind jedoch häufig in der Klemme, zwischen der Abschreckung von Betrug und dem Versuch, die bestmögliche Benutzererfahrung zu erzielen, zu unterscheiden", hebt Stephen Topliss, Vizepräsident für Betrug und Identität bei LexisNexis Risk Solutions hervor. "Wir glauben, dass es möglich ist, beides zu tun. LexisNexis Emailage ist ein bewährtes Tool zur Risikobewertung, bei dem die E-Mail-Adresse des Benutzers im Mittelpunkt steht. Unternehmen erhalten die Vorteile globaler E-Mail-Risikoinformationen in Echtzeit für reale Kundenereignisse, die über eine kontinuierliche Feedback-Schleife bereitgestellt werden. Dies führt zu einer Vielzahl von wichtigen Informationen, die hervorragend für eine effektive Betrugsprävention verwendet werden können."

Angetrieben durch die kontinuierliche Aktualisierung globaler, digitaler Erkenntnisse, basiert das globale Netzwerk von LexisNexis Risk Solutions auf globalen digitalen Informationen und einer gemeinsamen Transaktionshistorie. Es gibt Unternehmen das Vertrauen richtige Risikoentscheidungen zu treffen. Mit Milliarden digitaler Datenpunkte im Netzwerk kombiniert LexisNexis Emailage physische und digitale Risikosignale, um eine ganzheitliche Sicht auf das mit einer Transaktion verbundene Verbraucherrisiko zu erstellen.

LexisNexis Emailage kann Teil eines umfassenden Betrugs- und Identitätsprogramms sein, welches:

- Online-Transaktionsbetrug identifiziert und verhindert; - das verbundene Risiko mit der E-Mail-Adresse eines Verbrauchers anhand einer E-Mail-Risikobewertung misst; - den Umsatz durch automatische Genehmigung legitimierter Verbraucher steig er t; - Benutzern dabei hilft, sichere und effiziente manuelle Überprüfungsentscheidungen zu treffen; - mit anderen Lösungen von LexisNexis Risk Solutions zusammenarbeitet, um das gesamte Risikomanagement zu ergänzen.

Im Februar 2020 hat LexisNexis Risk Solutions Emailage, einen Anbieter von Lösungen für Betrugsprävention und Risikomanagement erworben. LexisNexis Emailage ist jetzt vollständig in die Business Services-Gruppe von LexisNexis Risk Solutions integriert und verwendet einen patentierten, proprietären Analyseansatz, um die Betrugserkennung neu zu definieren.

Nehmen Sie am 19. Novmeber um 17:00 Uhr CEST an einem Seminar zu LexisNexis Emailage auf dem Digital Identity Summit teil, und erfahren Sie, wie leistungsstarke Daten und erweiterte Analysen mehr Licht in Ihre tägliche Betrugsprävention bringen. In Kombination mit den facettenreichen Lösungen von Emailage komplexe Betrugsfälle nahezu in Echtzeit erkennen und blockieren zu können und gleichzeitig die Reibung für vertrauenswürdige Kunden zu minimieren, wird zu gesteigerten Kundenzufriedenheit beitragen. Das Seminar wird in englischer Sprache abgehalten.

Über LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, E-Commerce und Behörden an. Unser Hauptsitz liegt in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden aus allen Bereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.risk.lexisnexis.com und www.relx.com.

