LexisNexis Risk Solutions gibt den Abschluss der Übernahme von Emailage bekannt

Atlanta (ots/PRNewswire)

Die Übernahme verbessert E-Mail-Datenqualität und Betrugspräventionslösungen des Unternehmens

LexisNexis® Risk Solutions, Teil der RELX-Gruppe und weltweit führender Anbieter von Daten- und hochentwickelten Analyselösungen, gab heute bekannt, dass die Übernahme von Emailage, dem in Arizona ansässigen Anbieter von Lösungen zur Betrugsprävention und zum Risikomanagement, abgeschlossen wurde. Emailage bietet Lösungen zur Bewertung von Missbrauchsrisiken auf der Grundlage von E-Mail-Daten.

Emailage wurde 2012 gegründet und ist im Betrugs- und Identitätssektor tätig, wo sich die Kundenbedürfnisse aufgrund der Expansion des digitalen Handels über Branchen und Regionen hinweg stetig ändern. Die Betrugspräventionslösungen von Emailage bewerten Betrugsrisiken anhand von Metadaten von E-Mail-Adressen und unter Berücksichtigung eines differenzierten, weltweit tätigen Netzwerks sowie maschinellen Lernalgorithmen.

Emailage ist nun Teil der Business-Services-Gruppe von LexisNexis Risk Solutions und wird das LexisNexis® Digital Identity Network® mit seinen hervorragenden E-Mail-Daten und seinem Netzwerk erweitern. LexisNexis Risk Solutions und Emailage verfügen bereits über eine etablierte kommerzielle Partnerschaft, um Kunden auf der ganzen Welt E-Mail-Risikobewertungen anzubieten.

Dies ist eine globale Akquisition für LexisNexis Risk Solutions - Emailage hat eine etablierte Marktpräsenz in den USA, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Rick Trainor, CEO von LexisNexis Risk Solutions, Business Services, sagte: "Diese Übernahme ist eine natürliche Ergänzung, da sowohl LexisNexis Risk Solutions als auch Emailage Lösungen zur Betrugsbekämpfung ständig weiterentwickeln. Diese Übernahme wird unsere E-Mail-Datenintelligenz verbessern und erweitern, um unseren Kunden einen umfassenderen Überblick über Risiken zu geben - und das bei minimaler Reibung für deren Kunden."

Über LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden. Unser Hauptsitz liegt in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden aus allen Bereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.risk.lexisnexis.com und www.relx.com.

Über RELX

RELX ist ein globaler Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. Die Gruppe bedient Kunden in mehr als 180 Ländern und hat Niederlassungen in etwa 40 Ländern. Sie beschäftigt über 33.000 Mitarbeiter, von denen fast die Hälfte in Nordamerika tätig ist. Die Aktien der Muttergesellschaft RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX. www.relx.com.

Über Emailage

Emailage ist weltweit führend in der Betrugsprävention und im Risikomanagement. Durch ausgewählte Partnerschaften, proprietäre Daten und Machine-Learning-Technologien erstellt Emailage ein mehrdimensionales Profil auf der Grundlage von E-Mail-Daten. Indem betrügerische Transaktionen erkannt und gestoppt werden, erzielen Kunden bedeutende Kosteneinsparungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.emailage.com, @Emailage auf Twitter oder auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens.

