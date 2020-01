Flowmon Networks

Flowmon ADS 10 avanciert Cybersicherheitserkennung, -analyse und -visualisierung

Brno, Tschechische Republik

Die neueste Version der Anomalie-Erkennungslösung konzentriert sich auf und identifiziert relevante Netzwerkvorfälle, verkürzt die Behebungszeit von Vorfällen und trägt zum Schutz kritischer Ressourcen bei

Flowmon Networks, ein globales Network-Intelligence-Unternehmen, hat die Verfügbarkeit von Flowmon ADS 10 bekannt gegeben. Diese neue Version gestaltet die Darstellung von Daten für seine Benutzer völlig neu und bietet die Möglichkeit, schneller auf Bedrohungen zu reagieren, ohne Falschmeldungen zu verfolgen, wodurch das IT-Sicherheitspersonal den Zeitaufwand für die Lösung von Vorfällen erheblich verkürzen kann.

Die heutigen Bedrohungsakteure wenden ständig neue Strategien an, um die Entdeckung zu vermeiden und bösartige Aktivitäten in der Infrastruktur der Opfer zu verstecken. Um dem entgegenzuwirken, brauchen Unternehmen eine Technologie, die Kompromittierungsindikatoren findet, anstatt sich auf Signaturen zu verlassen, die generell bekannt sind und sich leicht umgehen lassen. Kompromittierungsindikatoren sorgen für Frühwarnung und sind in jeder Phase der Infiltration vorhanden, von der Aufklärung und dem Eindringen, bis zur seitlichen Bewegung und zur Datenexfiltration. Das Anomaly Detection System (ADS) von Flowmon stellt Sicherheitsexperten alle Puzzleteile der Vorfälle bereit und präsentiert sie als klares Bild, um deren Umfang und Auswirkungen besser zu verstehen.

"Flowmon ADS 10 gibt dem Datenrauschen Bedeutung. Es ist eine ganzheitliche Sichtweise der Situation aus der Netzwerkperspektive und ermöglicht die Jagd auf Bedrohungen in Echtzeit", so Pavel Minarik, Chief Technology Officer bei Flowmon Networks. "Es ermöglicht Reagieren in frühen Angriffsstadien, ganz gleich, ob es sich um bekannte oder unbekannte Malware oder um einen gezielten Angriff handelt. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit den Netzwerkteams durch die Analyse der Grundursache und die Bewertung der Auswirkung von Vorfällen auf die Infrastruktur und Dienstleistungen optimiert und somit eine sichere und gesunde Umgebung gewährleistet.

Flowmon ADS 10 setzt den Schwerpunkt auf die Nutzung möglichst vieler Datenquellen, um eine tiefere Analyse und einfachere Visualisierung und eine 360-Grad-Abdeckung zu ermöglichen. Dies bringt beträchtliche Vorteile für die Teams der Sicherheitsoperationen mit sich, darunter:

- Ein ganzheitliches Vorfallverständnis, um Vorfälle im Kontext zu lösen - Optimiertes Erkennen, Verfolgen von und Reagieren auf Bedrohungen - Reduzierung falscher Informationen durch einfaches Identifizieren von Fehlalarmen - Einfachere Zusammenarbeit mit Netzwerkteams bei der Lösung von Vorfällen. - Frühzeitiges Reagieren durch den Einsatz von maschinellem Lernen, Reputation-Feeds und Heuristiken

Flowmon ADS ist eine Netzwerk-Cybersicherheitslösung, die auf Technologien zur Erkennung von Verhaltensanomalien basiert. Seine fortschrittlichen Algorithmen nutzen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um selbst subtilste Veränderungen im Datenverkehr im Vergleich zur adaptiven Grundlinie zu erkennen und um Abweichungen vom Normalverhalten hervorzuheben. Die Erkennung basiert auf dynamischen Techniken und nicht auf der Abhängigkeit von Signaturen, wodurch die Erkennung von Zero-Day-Bedrohungen möglich wird.

Viele moderne Bedrohungen umgehen Firewalls und Antivirenprogramme, um sich in den Bereich zwischen Perimeter- und Endpunktschutz einzuschleichen. Die ADS-Systeme von Flowmon helfen Sicherheitsteams, diese Lücke zu schließen, indem sie bösartige Akteure auf der Basis ihres Verhaltens entblößen.

Informationen zu Flowmon

Flowmon schafft eine sichere und transparente digitale Umgebung, in der Menschen das Netzwerk unabhängig von seiner Komplexität verwalten.

