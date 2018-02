Hillstone und Flowmon bündeln ihre Ressourcen, um Kunden die Möglichkeit zu geben, eine Plattform für vollständige Cybersicherheit zu erstellen

Prag (ots/PRNewswire) - Hillstone Networks ein führender Anbieter von Netzwerksicherheitslösungen, gab heute die Partnerschaft mit Flowmon Networks bekannt, einem Vendor, der Überwachungs- und Sicherheitslösungen der nächsten Generation für Netzwerkinfrastrukturen entwickelt. Das gemeinsame Angebot der beiden visionären Unternehmen wird den Kunden dabei helfen, eine Plattform für vollständige Cybersicherheit zu erstellen.

Die zusammengeführte Netzwerksicherheitslösung besteht aus Hillstone Networks Intelligent Next-Generation Firewall (iNGFW) und dem Flowmon Anomaly Detection System (ADS), und kann wirkungsvoll Cyber-Bedrohungen aus dem Internet und internen Netzwerken abfangen, moderne Netzwerkangriffe abwehren und die gesamte Netzwerkaufstellung in punkto Sicherheit umfassend überwachen und schützen.

"Wir sind durch diese Partnerschaft extrem beflügelt", erklärt Lingling Zhang, SVP Product and Marketing bei Hillstone Networks. "Die gemeinsame Lösung überbrückt die Lücke zwischen Erkennung und Schutz mit zusätzlichem Kontext und der Sicherheitskompetenz von zwei Innovatoren im Feld der Netzwerksicherheit".

Die Komponenten Hillstone Networks iNGFW und Flowmon ADS arbeiten Hand in Hand, um die Implementierung von verknüpften Sicherheitsrichtlinien über interne und externe Netzwerke hinweg zu unterstützen. Hillstone iNGFW dient in erster Linie der Prävention von Bedrohungen für externe Netzwerke, während Flowmon ADS hauptsächlich interne Netzwerkgefahren aufspürt und die Details der internen Bedrohung an das iNGFW weitleitet, um die Risikoüberwachung zu vervollständigen und einen Closed Loop an den Security Administrator zu liefern.

"Die Zusammenarbeit mit Hillstone passt perfekt zu uns. Flowmon ADS eliminiert Risiken, die sich an den herkömmlichen Lösungen vorbeimogeln. Die Engine nutzt eine ausgefeilte Analysetechnik zum Netzwerkverhalten (Network Behavior Analysis, NBA), eine hochentwickelte Form der künstlichen Intelligenz, die auf maschinellem Lernen aufbaut. Die Lösung beobachtet und analysiert permanent die Datenkommunikation, um nach Anomalien zu suchen und verdächtiges Verhalten aufzudecken, und bringt damit die Sicherheit insgesamt auf ein ganz neues Niveau", sagt Petr Springl, Director Products and Alliances bei Flowmon Networks.

Die gemeinsame Hillstone Networks iNGFW- und Flowmon ADS-Lösung kann wirkungsvoll Bedrohungen aus dem Internet und internen Netzwerken abfangen, moderne Netzwerkangriffe abwehren und die gesamte Netzwerkaufstellung in punkto Sicherheit umfassend abdecken, und macht das Netzwerk auf diese Weise intern und extern stabil, zuverlässig, sicher und vertrauenswürdig.

Die Lösungsübersicht ist aktuell auf den Websites von sowohl Hillstone Networks als auch Flowmon Networks abrufbar.

Informationen zu Flowmon Networks

Flowmon Networks entwickelt Produkte zur Überwachung der Netzwerk-Performance und zur Netzwerksicherheit, die Informationen aus den Datenströmen nutzen.

Informationen zu Hillstone Networks

Die Layered Threat Protection von Hillstone Networks bietet kontinuierliche Bedrohungsabwehr am Perimeter, in internen Netzwerken und in der Cloud. Das 2006 von Führungskräften bei NetScreen, Cisco und Juniper gegründete Hillstone Networks betreut mehr als 15.000 Kunden weltweit, darunter auch Fortune-500-Unternehmen.

