Flowmon Networks stärkt seine Präsenz in UK

Prag (ots/PRNewswire) - Flowmon Networks, ein europäischer Anbieter zur Entwicklung von Überwachungs- und Sicherheitslösungen für Unternehmensnetzwerke, investiert in seine Marktpräsenz im Vereinigten Königreich. Nach der Bildung eines neuen Teams für die Geschäftsentwicklung hat die Firma nun einen Vertriebsvertrag mit Beta Distribution unterzeichnet, um die Netzwerkintelligenz von Flowmon den Internetdienstleistern und dem Unternehmensmarkt im Land anbieten zu können.

Die Achse des neuen Teams für die Geschäftsentwicklung besteht aus Stuart Smith (Vertriebstechniker) und einem ehemaligen Großkundenbetreuer von Flowmon für das Unternehmenssegment, Filip Cerny (Leiter der Geschäftsentwicklung), die das Team koordinieren.

Dieses neue Team wird in enger Zusammenarbeit mit britischen Vertriebspartnern wie Xantaro, Infradata und Axians für die Steigerung der Markenbekanntheit von Flowmon und den Aufbau von Beziehungen zu neuen Kunden in den Zielindustrien verantwortlich sein. "Auf der Grundlage der aktuellen Zahlen streben wir im Vereinigten Königreich ein Umsatzwachstum von 500 % gegenüber dem Vorjahr an. Aufgrund dieses starken Wachstums investieren wir weiterhin in lokale Operationen. Wir wollen, dass Flowmon auch von Anwendern im Vereinigten Königreich als bevorzugte NPMD (Network Performance Monitoring and Diagnostics, Überwachung und Diagnose der Netzwerkleistung)- und Verhaltensanalyse-Technologie anerkannt wird," sagt Frank Dupker, VP of Sales EMEA bei Flowmon Networks.

Flowmon hat außerdem vor kurzem Beta Distribution als autorisierten Distributor im Vereinigten Königreich angekündigt. Tony Howard, Unternehmensstrategie- und Betriebsleiter bei Beta Distribution kommentierte: "Mit einem führenden Cyber-Sicherheitsanbieter an Bord können unsere Vertriebspartner ihren Kunden eine Lösung anbieten, mit der sie ihre immer komplexer werdende IT-Umgebung verwalten und die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit ihrer Unternehmen in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten können."

Er fügte hinzu: "Flowmon ist bereits als führender Anbieter in der Branche anerkannt. Ihre Lösung wurde von Gartner anerkannt und sie werden von Cisco, Check Point und IBM empfohlen, und sie sind eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Industrie.

Flowmon unterstützt Internetdienstanbieter und Unternehmen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Netzwerke durch eine fortschrittliche, flussbasierte Technologie zur Netzwerküberwachung und Verhaltensanalyse, die maschinelles Lernen einsetzt. Dank Flowmon sorgen Profis für Zuverlässigkeit und einen reibungslosen Ablauf kritischer Unternehmensdienstleistungen und sichern den Unternehmenswert gegen die heutigen Cyber-Bedrohungen.

Flowmon ist ein von Gartner anerkannter Anbieter von Produkten für die Überwachung der Netzwerkleistung und Netzwerksicherheit, die Informationen des Verkehrsflusses nutzen. IT-Profis auf der ganzen Welt verlassen sich auf die High-Performance-Überwachungstechnologie und Verhaltensanalyse, um die Netzwerk- und Anwendungsleistung zu verbessern und moderne Cyber-Bedrohungen abzuwehren.

