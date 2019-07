Digital Realty

Digital Realty expandiert in Frankfurt

Digital Realty, ein weltweit führender Anbieter von Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gibt heute bekannt, dass eine bindende Einigung über den Erwerb eines 34 Hektar großen Grundstücks in Hattersheim getroffen wurde. Auf dem Gelände, das etwa fünf Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt ist, errichtet Digital Realty seinen nächsten Rechenzentrumscampus. Das geplante Projekt wird der dritte Standort von Digital Realty in Frankfurt sein, der auf der zügigen Erschließung des bestehenden Campus in Sossenheim aufbaut und die Investitionen des Unternehmens in die Region Westeuropa unterstützt. Darunter fällt auch die erst kürzlich erfolgte Ernennung von Christian Zipp zum Vice President Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande.

Die Akquisition unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich Bebauungs- und Baugenehmigungen. Unmittelbar nach dem Abschluss erwartet Digital Realty, mit dem Bau eines angeschlossenen Campus beginnen zu können. Mit der Bereitstellung von bis zu 84 Megawatt IT-Kapazität wird die nächste Phase des Unternehmenswachstums in Frankfurt eingeläutet.

"Frankfurt ist ein wichtige Connectivity Hub für unsere Kunden in Europa. Diese strategische Grundstückserwerbung zeigt unser langfristiges Engagement in der gesamten Region, unsere Lieferkette zu sichern und unsere Kunden beim Wachsen zu unterstützen", sagt A. William Stein, CEO von Digital Realty. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in Möglichkeiten investieren, um die wachsende Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen in der gesamten Region zu decken."

Jones Lang LaSalle ist als Berater für die von Digital Realty gehaltenen Immobilien tätig. White & Case fungieren als Rechtsberater von Digital Realty bei der Übernahme.

Digital Realty betreibt ein Netzwerk von branchenführenden Rechenzentren in ganz Europa mit Standorten in Amsterdam, Dublin, Frankfurt, Genf, London, Manchester und Paris.

Über Digital Realty

Digital Realty unterstützt die Rechenzentrums-, Colocation- und Konnektivitätsstrategien von mehr als 2.300 Unternehmen mit seinem sicheren, netzwerkreichen Portfolio von Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Zu den Kunden von Digital Realty zählen nationale sowie internationale Unternehmen jeder Größe. Angefangen bei Finanzdienstleistern über Cloud- und Informationstechnologie-Dienstleistern bis hin zu den Brachen Fertigung, Energie, Gaming, Naturwissenschaften und Konsum. https://www.digitalrealty.de

