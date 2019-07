Digital Realty

Digital Realty ernennt Senior Sales Executive für Westeuropa

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Digital Realty (NYSE: DLR), ein weltweit führender Anbieter von Datenzentren, Colocation- und Verbindungslösungen, gab heute die Ernennung von Christian Zipp zum Vice President, Sales, mit der Verantwortung für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande bekannt. Herr Zipp verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Telekommunikations- und IT-Sektor. Zuletzt war er als Regional Vice President, Sales bei Equinix tätig und leitete zuvor den regionalen Vertrieb der Verizon Deutschland GmbH. Er wird in Frankfurt sitzen. Die Ernennung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

"Christian bringt einen enormen Erfahrungsschatz und eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit. Er ist darin geübt, lokale und globale Unternehmen bei der Erschließung einer IT-Infrastruktur zur Erzielung ihrer digitalen Transformationsziele zu unterstützen", so A. William Stein, Digital Realty Chief Executive Officer. "Digital Realty wird weiterhin in die Präsenz in dieser wichtigen Region investieren, die einen immer kritischeren Angelpunkt für unsere in Europa geschäftstätigen Kunden darstellt."

Digital Realty hat bereits mehr als 530 Millionen EUR investiert, um die digitalen Infrastruktur-Bedürfnisse neuer und existierender Kunden in der Region zu erfüllen. Laut einer kürzlich von Digital Realty durchgeführten Studie macht die gesamte Datenwirtschaft Deutschlands und der Niederlande mehr als 130 Milliarden EUR aus. Deutschland führt dabei mit der größten Datenwirtschaft Europa an und landet unter den G7-Ländern auf Platz drei.

"Digital Realty verfügt über eine einzigartige Position als bewährter Partner für Unternehmen, die sowohl lokale als auch globale Lösungen benötigen", meint Herr Zipp. "Ich freue mich, Teil der Digital-Realty-Plattform zu werden und bin besonders auf die Arbeit mit dem Team in Europa gespannt, um gemeinsam die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und ihre digitalen Ambitionen in die Tat umzusetzen."

Informationen zu Digital Realty

Digital Realty unterstützt Datenzentrums-, Colocation- und Verbindungsstrategien für mehr als 2.000 Firmen mithilfe eines sicheren, vernetzen Portfolios, das aus Datenzentren in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Asien und Australien besteht. Zu den Kunden von Digital Realty gehören sowohl einheimische als auch internationale Unternehmen jeder Größe - von Cloud- und Informationstechnologiedienstleistungen, über Kommunikation und soziale Netzwerke, bis hin zu Finanzdienstleitungen, Produktion, Energie, Gesundheitswesen und Konsumgütern. www.digitalrealty.com. Folgen Sie Digital Realty auf den sozialen Medien: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und Youtube.

