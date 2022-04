OCM Orthopädische Chirurgie München

Elf Ärzte der OCM Orthopädische Chirurgie München als Top-Mediziner ausgezeichnet

München (ots)

Die Orthopädische Chirurgie München (OCM) vereint Mediziner mit höchster Fachexpertise unter ihrem Dach. Das hat das Magazin FOCUS Gesundheit in diesem Jahr erneut bestätigt: Es hat 17 Top-Mediziner Siegel in unterschiedlichen Kategorien an insgesamt elf Ärzte der OCM verliehen. Die Auszeichnungen werden in der vielbeachteten FOCUS-Ärzteliste veröffentlicht, die am 24. Mai 2022 erscheinen wird.

Mit den Auszeichnungen sieht sich die OCM auf ihrem Kurs bestätigt, eine exzellente und wissenschaftlich fundierte orthopädische Medizin zu bieten. "Unser Ziel ist die bestmögliche Versorgung unserer Patienten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen", erklärt Prof. Dr. Martin Jung, Ärztlicher Direktor der OCM. "Wir bieten nicht nur den größtmöglichen Grad an Spezialisierung, sondern beschäftigen auch die besten ärztlichen Spezialisten. Dass diese Exzellenz erneut bestätigt wird, freut uns sehr."

Folgende Ärzte der OCM erhielten die Auszeichnung "Top-Mediziner 2022" in den genannten Fachgebieten:

Prof. Dr. med. Michael Dienst: Hüftchirurgie

Prof. Dr. med. Mirco Herbort: Kniechirurgie, Sportorthopädie

Prof. Dr. med. Hans Hertlein: Wirbelsäulenchirurgie

Prof. Dr. med. Robert Hube: Hüftchirurgie, Kniechirurgie

Prof. Dr. med. Martin Jung: Handchirurgie, Fußchirurgie

Prof. Dr. med. Thomas Kalteis: Hüftchirurgie

Prof. Dr. Philipp Niemeyer: Kniechirurgie, Sportorthopädie

Prof. Dr. med. Patric Raiss: Ellenbogenchirurgie, Schulterchirurgie

Dr. med. Michael Sostheim: Hüftchirurgie

Prof. Dr. med. Kilian Wegmann: Unfallchirurgie, Ellenbogenchirurgie

Prof. Dr. med. Ernst Wiedemann: Schulterchirurgie

Als Spezialklinik für orthopädische Chirurgie nimmt die OCM in München national wie international eine führende Stellung ein. Sie bietet den höchstmöglichen Grad an Spezialisierung für jedes einzelne Gelenk und die Wirbelsäule sowie entsprechend hochspezialisierte ärztliche Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Patienten erhalten eine individuelle und zugewandte Beratung sowie eine moderne, qualitativ hochwertige und leitlinienkonforme Diagnostik und Therapie.

