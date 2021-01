Bausch + Lomb

#Sehenswert - Informationsplattform Ocuvite® jetzt Online

Informationen und Tipps zur Augengesundheit

Berlin (ots)

Eine nachlassende Sehkraft im Alter ist nichts, womit man sich einfach abfinden muss. Die neue Informationsplattform www.ocuvite.de sowie die gleichnamige Facebook-Seite liefern Betroffenen und Interessierten Informationen zu Indikationen, Produkten von Ocuvite® und weitere zusätzliche Hilfestellungen, wie Tipps zu Augentraining und Ernährung, um die Augengesundheit und Sehkraft zu fördern. Denn auch für die Augen gilt: Vorbeugen ist meist einfacher, als eine Erkrankung zu behandeln.

Das Älterwerden kann man uns oft ansehen: Wir bekommen Falten und unsere Haare werden grau. Das sind die äußerlichen Merkmale, doch auch unsere Augen altern - und der natürliche Alterungsprozess kann die Sehfähigkeit beeinträchtigen. Weitere mögliche Einflüsse, die dazu beitragen, dass wir im Alter schlechter sehen, sind Umweltbelastungen und Stress.

Genau hingeschaut: Sehenswerte Tipps & hilfreicher Service auf www.ocuvite.de

Bei der Vorsorge gilt für die Augen ähnliches wie für den Rest des Körpers: Sport, also regelmäßiges "Training" der Augen sowie eine ausgewogene Ernährung können dazu beitragen, die Gesundheit unserer Augen zu fördern. Informationen zu Augenerkrankungen, Tipps zum Training in Form von Augengymnastik und Hilfestellung für die Nährstoffversorgung finden sich jetzt auf der neuen Webseite www.ocuvite.de und der gleichnamigen Facebook-Seite. Die zusätzliche Präsenz auf Facebook bietet neben vielen hilfreichen Informationen Betroffenen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.

Häufig übersehen: Der Zusammenhang von Ernährung und Augengesundheit

Was vielen nicht bekannt ist: Gerade mit fortschreitendem Alter ist es für die Augen wichtig, ausreichend Vitamine und Nährstoffe zu sich zu nehmen. Genau hier setzen die Nahrungsergänzungsmittel von Ocuvite® an. Die Produkte enthalten eine Kombination aus vielen wertvollen Mikronährstoffen und Vitaminen für die Augen. Hierzu gehören Zink zum Erhalt der normalen Sehkraft und Vitamin C zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress sowie Lutein und Zeaxanthin. Für Betroffene mit einer diagnostizierten trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD) ist Ocuvite® Makula eine passende Unterstützung, um den erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen mit dem patentierten Vitamin-Komplex aus Vitamin B6, B12 sowie Folsäure zu decken.

Ein weiterer hilfreicher Service ist die Bestelloption auf ocuvite.de. Die Produkte können über die Website schnell und unkompliziert in der eigenen Apothekenfiliale vorbestellt und abgeholt werden. Wer sich die Produkte lieber liefern lässt, erhält außerdem eine Übersicht aller Online-Apotheken mit Ocuvite® im Sortiment.

