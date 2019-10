PeerNova

PeerNova beschafft 31 Mio. US-Dollar in strategischer Finanzierungsrunde und richtet Fokus auf anhaltendes Wachstum und globale Expansion

PeerNova, Inc., ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware im Finanzsektor, gab heute bekannt, dass es 31 Mio. US-Dollar an Wachstumsfinanzierung unter der Führung eines bestehenden Investors, Mosaik Partners, erhalten hat. Medici Ventures und Intuitive Venture Partners nahmen ebenfalls an dieser Runde teil, um ihre kontinuierliche Unterstützung für PeerNova zu zeigen. Diese Finanzierungsrunde bringt den Gesamtbetrag der Finanzmittelbeschaffung auf 74 Mio. US-Dollar.

"Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungsrunde ankündigen zu können", sagte Gangesh Ganesan, President und CEO von PeerNova. "Wir sind bestrebt, unsere einzigartige Lösung weiter auszubauen, die relevante, zeitnahe und relevante Probleme löst, die die Daten- und Prozessintegrität in der Finanzbranche beeinträchtigen. Wir werden diese Finanzierungsrunde nutzen, um unseren Auftrag fortzusetzen, die Marktdurchdringung zu erhöhen und die Funktionalität und Anwendungsfälle unserer Cuneiform Platform(TM) zu erweitern."

Die Cuneiform Platform von PeerNova ermöglicht Finanzinstituten eine durchgängige Digitalisierung, indem sie unterschiedliche Datenquellen und Lebenszyklusereignisse vereinheitlicht. Die Plattform ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Daten kontinuierlich über mehrere interne und externe Systeme hinweg zu synchronisieren und so die Daten- und Prozessintegrität zu gewährleisten. Diese permanente Synchronisation vereinfacht den Abgleich, automatisiert die Ausnahmeverarbeitung und bietet eine bessere End-to-End-Transparenz der Betriebsabläufe in Echtzeit.

"PeerNova ist ein innovatives Unternehmen mit einer spannenden Technologie, die die aktuellen Herausforderungen der Datenintegrität überflüssig macht", sagte Atiq S. Raza, Chairman of the Board von PeerNova. "Daten sind heute ein ständig wachsendes Kapital für jedes Unternehmen. Dies gilt insbesondere für Finanzinstitute, für die Daten geschäftskritisch sind."

PeerNova wurde 2013 von Unternehmern mit fundierter Expertise in den Bereichen Blockchain, Big Data und Finanzinfrastruktur gegründet und löst einige der größten Herausforderungen der Finanzbranche.

"PeerNova hat scheinbar unüberwindliche Herausforderungen in den Bereichen Abgleich, Vermögensoptimierung und Datenintegrität für die größten Finanzinstitute gelöst, indem es ihnen Millionen von Dollar an jährlichen Kosten erspart und Milliarden an ertragsgenerierenden Sicherheiten und Reserven freisetzt", sagte Howard Mergelkamp, Managing Partner bei Mosaik Partners. "Wir freuen uns, diese Wachstumsrunde anzuführen, um die außergewöhnlich hochwertigen Lösungen von PeerNova für weltweite Finanzinstitute verfügbar zu machen."

"Das Weltklasse-Team von PeerNova ist die treibende Kraft, um diese einzigartige blockchainbasierte Plattform auf den Markt zu bringen", sagte Jonathan Johnson, President von Medici Ventures und Vorstandsmitglied von PeerNova. "PeerNova verfügt über Produkte in der Produktion, die die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen und Transparenz lösen, Reibungen vermeiden und es den Kunden ermöglichen, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen."

