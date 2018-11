TIENS Group startet globale Expansion in den neuen Einzelhandel

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - Das führende Gesundheitsunternehmen TIENS Group gab ihre globale Expansion in den neuen Einzelhandel durch die Eröffnung eines neuen Vorzeigeladens TIENS Experience Store in China bekannt. Das neue Ladengeschäft befindet sich im TIENS International Health Industrial Park und beeindruckt mit einer Kombination aus Online- und Offline-Kundenerfahrungen mithilfe eines technologiegeförderten neuen Einzelhandels- und Marketingkonzepts.

PointsWin, die brandneue E-Wallet-App von Tiens spielt eine wesentliche Rolle beim Verbinden des Blockchain-basierten Kundennetzwerks. Die Kunden können die App verwenden, um Käufe zu tätigen und Bonusse in allen Geschäften mit dem TIENS-Schriftzug sammeln. Diese Innovationen im Verbund ermöglichen einen Zusammenschluss von On- und Offline-Handel, den die Gruppe durch eine wachsende internationale Präsenz nutzen will.

TIENS baut derzeit weltweit 110 Filialen aus und der Laden soll als Aushängeschild der globalen Strategie der Gruppe "One Body, Multiple Wings" (dt.: Ein Körper, viele Flügel) dienen. Dazu gehört die Schaffung eines vielfältigen, ganzheitlichen Gesundheits-Ökosystems, das physischen Einzelhandel, E-Commerce, TCM und medizinische Einrichtungen sowie Bildungs-, Tourismus-, Hotel- und Lifestyle-Erlebnisse miteinschließt.

"Wir haben uns bei der Entwicklung immer an einer globalen Perspektive der Welt orientiert," so der Vorsitzende der TIENS Group, Li Jinyuan. "Dabei geht es besonders um die Regionen, die an Chinas "One Belt One Road Initiative" teilnehmen," fügte er hinzu und bemerkte, dass sich die Mehrheit der weltweiten Filialen von TIENS in dieser Region befänden.

Der Vorzeigeladen spezialisiert sich auf den erfahrungsbasierten Marketingansatz, indem er ein immersives Umfeld schafft, in dem die Kunden Originalprodukte aus dem Gesundheits- und Schönheitsspektrum entdecken können.

"Erfahrungsmarketing ist der topaktuelle Trend der Geschäftsentwicklung. Wir möchten unseren Kunden ein intuitives Erleben der sorgfältigen Behandlung, der Achtsamkeit und der Schönheit ermöglichen," so Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin des E-Commerce, Chelsea Li (Li Yue Qi). "Der TIENS Experience Store wurde mit einer beruhigenden, aquatischen Ästhetik gestaltet, die sanft seine Atmosphäre durchdringt," fügte sie hinzu und sagte außerdem: "Das Erlebnis jedes einzelnen Besuchers ist wie eine Entdeckungsreise und wir haben unsere Produkte dementsprechend sorgfältig im gesamten Laden angeordnet."

Mithilfe der tiefgreifenden, immersiven Kundenerfahrung dieses aktuellen Projekts ermöglicht die Gruppe die Transformation des Konzepts des Markenkonsums in eine personalisierte Erfahrung. "Die vielseitige Gestaltung des TIENS Experience Store wird so zu einer konkreten Darstellung der globalen Strategie "One Body, Multiple Wings", so Peggy Liu (Liu Yu), Direktorin des Experience Operations Department der Gruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.tiens.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=32&id=85

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782246/TIENS_new_retail.jpg

Pressekontakt:

Carol Huang

86-22-82133990

huangjz@tiens.com

Original-Content von: Tiens Group, übermittelt durch news aktuell