Original-Hit-Show "Youth With You 2" von iQIYI erreicht nach Debüt ersten Platz auf der globalen Trending-Liste der iQIYI-Plattform

Beijing (ots/PRNewswire)

In den ersten Wochen nach dem Debüt stand die zweite Staffel von Youth With You ("Youth With You 2" oder die "Show"), die mit Spannung erwartete, breitgefächerte Originalhit-Show, die von iQIYI, Inc. (NASDAQ: IQ) ("iQIYI" oder das "Unternehmen") - einem innovativen marktführenden Online-Entertainmentservice in China - kreiert wurde, ganz oben auf der globalen Trending-Liste von iQIYI und führte zu einem erheblichen Anstieg der Sehdauer unter ausländischen Zuschauern von iQIYIs Unterhaltungsshows. Das ist das erste Mal, dass eine Unterhaltungsshow eine Dramaserie als bestplatziertes Programm überholt, seitdem iQIYI damit begonnen hat, seine Unterhaltungsdienste für ausländische Zuschauer anzubieten.

Bis zum heutigen Tag hat Youth With You 2 vorherige Rekorde gebrochen, denn die Show erreichte einen Content-Popularitätsindex von 9.000. Nur zwei Stunden nach der Präsentation der ersten Folge erreichte sie auch einen Index von 8.300, wodurch sie zur Unterhaltungsshow mit dem höchsten Index wurde, seitdem iQIYI den Content-Popularitätsindex eingeführt hat. Die Show sorgt darüber hinaus seit ihrer Veröffentlichung für heißen Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Auf Chinas führenden sozialen Medien-Plattformen wurden am Abend des Show-Debüts rund 25 Milliarden Aufrufe für Posts registriert, die sich auf die Show beziehen, was wiederum zu mehr als 50 Trendthemen online führte. Zusätzlich erzeugten die Posts über die Show auch über 20 Trend-Hashtags weltweit auf Twitter, vor allem in südostasiatischen Ländern wie Thailand, Vietnam, Malaysia und auf den Philippinen. iQIYI hat ebenfalls VIP-Spinoff-Inhalte während der Laufzeit der Show präsentiert. In der ersten Woche nach dem Debüt lag die Youth With You Season 2 VIP Version auf dem dritten Platz der Trending-Listen von iQIYI in Thailand und Vietnam.

Als erste originale breitgefächerte Unterhaltungsshow von iQIYI, die 2020 präsentiert wurde, bringt Youth with You 2 eine Star-Besetzung zusammen, beispielsweise den Youth Producer Representative KUN, die siegreiche Kandidatin aus Idol Producer und Show-Mentorin LISA von der internationalen Idol-Gruppe BLACKPINK und die Beteiligung von über 100 weiblichen Idol-Trainees aus 46 Talentagenturen. Die Show dient als eine Plattform für Training und Wettbewerb für diese Idol-Trainees, von denen am Schluss nur einige wenige durch Zuschauer-Voting ausgewählt werden, um dann als Idol-Gruppe zu debütieren. Es handelt sich auch um die erste Original-Unterhaltungsshow von iQIYI, die gleichzeitig in Englisch und Thailändisch produziert wird, um die Inhalte für die Zuschauer in diesen Märkten besser lokalisieren zu können. Darüber hinaus sind Untertitel in Chinesisch, Englisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Indonesien, Malaiisch, Spanisch und Koreanisch für die Show in der iQIYI-App (internationale Version) verfügbar. Die Lokalisierungsstrategie von iQIYI hat beim weltweiten Publikum großen Anklang gefunden, insbesondere bei den Zuschauern in Südostasien. Das zeigen die bisherigen offiziellen Daten von iQIYI, denn über 80 % bzw. 70 % der iQIYI-Nutzer in Thailand und Vietnam haben sich die Show angesehen.

Die Show wurde von Caviar Communications und Weibo gemeinsam entwickelt, von Caviar Communications und dem iQIYI Fancy Monster Studio koproduziert und wird seit 12. März exklusiv auf iQIYI, QIYIGUO TV und der iQIYI-App (Internationale Version) veröffentlicht.

Informationen zu iQIYI, Inc.

iQIYI, Inc. ist ein innovativer, marktführender Online-Unterhaltungsanbieter in China. Das Unternehmen verbindet von jeher kreatives Talent mit Technologie und fördert damit ein Umfeld für kontinuierliche Innovation und die Produktion von Blockbuster-Inhalten. Die Plattform von iQIYI bietet äußerst populäre Originalinhalte sowie eine umfassende Bibliothek mit anderen professionell produzierten Inhalten, außerdem auch von Partnern und Nutzern generierte Inhalte. Das Unternehmen zeichnet sich in der Online-Unterhaltungsindustrie durch seine führende Technologieplattform aus, die auf fortschrittlicher KI, Big-Data-Analytik und anderen proprietären Kerntechnologien basiert. iQIYI verfügt über eine riesige Nutzerbasis mit herausragender Nutzereinbindung und hat ein breit gefächertes Monetarisierungsmodell entwickelt, das Mitgliedschaftsdienste, Online-Werbedienste, Vertrieb von Inhalten sowie Live-Sendungen, Online-Spiele, IP-Lizenzierung, Online-Literatur und E-Commerce umfasst.

