Yadea Group

Yadea präsentiert auf der Eurobike 2022 in Deutschland eine beeindruckende Palette von Elektrofahrrädern

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die führende Zweirad-Elektrofahrzeugmarke Yadea (01585:HK) nimmt an der Eurobike 2022 in Frankfurt, Deutschland, teil (Halle 8, Stand F09). Da die Eurobike 2022 eine der weltweit größten Messen für Fahrräder und die Mobilität der Zukunft ist, ist die Teilnahme an dieser Messe ein wichtiger Bestandteil der globalen Markenstrategie von Yadea und für die zukünftige Entwicklung des europäischen Marktes von entscheidender Bedeutung.

„Die Teilnahme von Yadea an der Eurobike 2022 ist eine wichtige Markenbotschaft für die gesamte Branche in Europa, da sich das Unternehmen für die Verbreitung von sauberen und effizienten Transportmitteln einsetzt. Im Rahmen der Lokalisierungsstrategie des Unternehmens hat sich Yadea speziell dafür entschieden, Produkte zu präsentieren, die europäische Unternehmen und Verbraucher am besten ansprechen. Hierdurch werden die vielen Stärken der Marke und ihr Engagement für die Pflege und Erschließung des europäischen Marktes sichtbar", so Heidi Zang, stellvertretende Geschäftsführerin von Yadea.

Die gesamte Veranstaltung drehte sich um Themen wie die Entwicklung umweltfreundlicher Städte und die Zukunft der Mobilität. Beide Themen fließen in die Markenstrategie von Yadea ein, denn das Unternehmen setzt sich für neue Formen der Mobilität ein, um eine umweltfreundlichere Zukunft zu unterstützen.

Yadea präsentiert auch das zur gemeinsamen Nutzung geeignete Wunder E-Bike, ein gemeinsam mit dem deutschen Softwareunternehmen Wunder Mobility entwickeltes Produkt. Für dieses Produkt hat sich YADEA als Branchenführer im Bereich Hardware-Design und -Herstellung mit Wunder Mobility zusammengetan, denn Ziel war es, ein E-Bike zu entwickeln, das speziell für die gemeinsame Nutzung geeignet ist. Mit seiner sorgfältig abgestimmten Kombination aus Design, Zuverlässigkeit und Software-Robustheit ermöglicht das E-Bike den Betreibern von Sharing-Flotten einen effizienten Betrieb und die Skalierung ihres Geschäfts. Das zur gemeinsamen Nutzung geeignete Wunder E-Bike ist mit einem austauschbaren 36-V-Akku mit 20 Ah ausgestattet, der eine Reichweite von 110 km und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ermöglicht, wird von einem 250-Watt-Motor angetrieben und verfügt über integrierte IoT-Konnektivität und Smart Locking.

„Die Zusammenarbeit mit Wunder Mobility ist ein gutes Beispiel für das Engagement von Yadea für offene Innovation und die Leidenschaft für Qualität. Das Fahrrad ist CE- und TÜV-zertifiziert und für E-Bike-Sharing-Unternehmen auf dem europäischen Markt geeignet", fügte Edison Hou, Vertriebsleiter von Yadea, hinzu.

Das ebenfalls auf der Eurobike 2022 ausgestellte elegante E-Bike Y80 verbindet Stil mit Leistung. Es verfügt über einen 250-W-Motor mit 100 Nm Drehmoment, der von einem 36-Volt-Akku mit 10,5 Ah Kapazität angetrieben wird und eine Reichweite von bis zu 80 km (mit Unterstützung) ermöglicht. Neben dem Y80 wird auch das TROOPER001 E-Bike gezeigt, das mit einem leistungsstarken 250W-Motor und einem 48-V-Akku mit einer Kapazität von 15 Ah und einer Reichweite von bis zu 90 km ausgestattet ist und über intelligente Funktionen wie BlueTooth Smart Locking, Smartphone-Integration und ein ansprechendes Äußeres verfügt.

Yadea hat sich kontinuierlich auf die Herstellung eigener E-Bikes konzentriert und verfügt auch über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen OEM&ODM und Sharing-Bikes. Mit starken F&E-, Fertigungs- und Beschaffungskapazitäten ist Yadea seit fünf Jahren in Folge die meistverkaufte Marke für Elektroroller. Ein Beweis für die Qualität der Produktion ist die Einbeziehung von Huayu New Energy, so dass eine hochpräzise Batterietechnologie zur Stromerzeugung und -erhaltung genutzt werden kann.

„Yadea hat seinen Weg der Internationalisierung im Jahr 2007 begonnen und auf dem europäischen Markt erhebliche Fortschritte gemacht. Jetzt, da das deutsche Betriebszentrum fertiggestellt ist, hat Yadea eine gute Grundlage, um in der Region weiter zu wachsen, die Bedürfnisse der lokalen Verbraucher anzusprechen und Yadea zu einer weltweit anerkannten Marke für sichere und intelligente E-Mobilität zu machen", erklärte Edward Vlutters, stellvertretender Geschäftsführer der YADEA (Europe) Technology GmbH.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweiradfahrzeugen. Bis heute hat Yadea seine Produkte an 60 Millionen Benutzer in über 90 Ländern verkauft. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

