Einführungsveranstaltung in Madrid: Yadea fasst spanischen Markt ins Auge

Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, bereitet sich diesen Monat auf eine hochkarätige Einführungsveranstaltung in Madrid vor, mit der sie auf dem spanischen Markt für Furore sorgen will. Das Unternehmen wird seine Marke und Produkte am 21. Juni im Rathaus von Madrid unter dem Motto #YADEATakestheCity präsentieren.

„Wir freuen uns, in den spanischen Markt einzusteigen. Wir hoffen, dass mit unserem Debüt in Spanien noch mehr Menschen nach unserer Electrify Your Life-Philosophie leben und auf eine nachhaltigere Lebensweise umsteigen", erklärte Aska Zeng, CEO von Yadea Europe. „Wir wollen neue Mobilitätsideen auf die Märkte bringen, die sich besonders für Dekarbonisierung und zukünftige Mobilitätslösungen einsetzen."

Im Mittelpunkt der Produktpräsentation stehen die hochwertige YADEA-Vfly-Serie sowie der Y1S-Roller für Lieferungen, der letztes Jahr in Mailand vorgestellt wurde. Zudem werden weitere Produkte von Yadea zu sehen sein, unter anderem Elektromotorräder, Fahrräder und Tretroller. Die Veranstaltung bietet außerdem eine Plattform für die markanten Design-Ideen von Yadea. Das Unternehmen hat bereits einige internationale Auszeichnungen erhalten und den Red Dot Award 2020 für sein C1-Modell in Deutschland sowie einen IDEA Award in den USA gewonnen.

Die auf Leistung ausgelegten Produkte von Yadea bieten eine ansprechende Ästhetik, Leistung und Komfort und berücksichtigen gleichzeitig die aktuellsten Branchentrends. Ein besonderes Highlight ist die Graphen-3.0-Batterietechnologie, die von Nobelpreisträger für Physik und dem „Vater des Graphen", Professor Andre Geim, hoch gelobt wird. Sie kombiniert lange Lebensdauer, schnelles Laden und extreme Temperaturbeständigkeit mit einem riesigen Einsatzspektrum.

Die gemeinsam mit Studio F.A. Porsche entwickelte VFLY-Serie von Yadea ist ein intelligentes hochmodernes Produkt. Mit dem intelligenten KI-Sprachassistenten des Meteor Falcon N können die Fahrer Anrufe tätigen, Musik und Radio hören und sogar die Routenplanung unterwegs erledigen.

Auf der Veranstaltung wird Yadea auch seine Schnellladetechnologie vorstellen. Die Lösungen des Unternehmens in Automobil-Qualität erfüllen sowohl europäische als auch chinesische Normen und sind mit bestehenden Ladestationen für Elektroautos kompatibel, weshalb keine neuen Installationen notwendig sind. Sie unterstützen Wechselstrom-Aufladung mit einer OBC-Leistung von bis zu 2 kw für eine volle Aufladung in unter 3,5 Stunden. Durch DC-Schnellladen mit bis zu 30 kW kann eine Lithiumbatterie bei 25 °C in nur 10 Minuten auf 80 % aufgeladen werden.

Yadea hat 2021 große Fortschritte bei der Expansion seines Geschäfts in die Überseemärkte gemacht. Dazu gehört unter anderem auch die weltweite Einführung der Marke mit dem Slogan „Electrify Your Life". Die Marke war offizieller Partner der XLETIX Challenge Berlin 2021. Yadea ist in über 90 Ländern weltweit vertreten und startete im November in Italien mit einer hochkarätigen Einführungsveranstaltung auf der EICMA 2021.

Yadea zielt darauf ab, Menschen auf der ganzen Welt zu befähigen, sich von herkömmlichen benzinbetriebenen Fahrzeugen zu lösen und sie gegen umweltfreundliche Alternativen auszutauschen. In Zusammenarbeit mit seinen spanischen Partnern wird Yadea auch in Zukunft grüne Mobilitätslösungen entwickeln und gemeinsam für eine bessere Zukunft für die Kunden in Europa sorgen. Mit seiner nächsten Station in Madrid will sich das Unternehmen als globale Marke von Weltklasse etablieren.

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40 000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

